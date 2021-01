Vocalista de Intocable dice que NO usó “palancas” para vacunarse contra COVID-19/Foto: PSD Noticias

Hace poco Ricardo "Ricky" Muñoz, vocalista del famoso grupo Intocable creó una gran polémica en las redes sociales después de que en su cuenta de Twitter dijera que había “usado palancas” (influencias) para recibir la vacuna contra el virus del COVID-19.

Sin embargo, el músico explicó en un video en su cuenta de Instagram que todo se trató de un mal entendido. Ya que él artista afirmó que no usó las palabras correctas y se mal entendió su expresión.

“No fue por “palancas”, yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando en que porque es Twitter no es un periódico serio, un periodista serio, respondí cosas como lo haría con un amigo, como de broma, no fue por eso”, explicó el cantante.

Ricky Muñoz aseguró que si recibió la vacuna fue porque les sobraron al persona médico de un lugar cercano a donde él vive, esto en Estados Unidos/Foto: People en Español

¿Cómo logró vacunarse Ricardo Muñoz de Intocable?

El vocalista de 45 años declaró que, contrario a lo que muchos especularon, consiguió vacunarse en Estados Unidos, no en México como se aseguró en un principio. Además, aclaró que no usó ningún tipo de influencias, ya que él vió en las redes sociales que estaban dando la vacuna en un lugar cercano a su hogar, por lo que decidió acudir para recibir la inyección.

“Yo sé que algunos de ustedes ya tienen su idea sobre el asunto. Una, fue en Estados Unidos, la segunda, es que yo no le quité el lugar a nadie”, comentó.

“Llegó el cargamento para los doctores, las enfermeras, como debe ser, no sé cómo se manejó al principio eso porque se supone que todos los doctores de primera línea dijeron ‘esto es lo que se ocupó y sobró'. Eso fue lo que pasó, señores, sobró, y lo postean en Facebook. Que ‘vamos a estar poniendo la vacuna contra el covid en tal dirección’”, aseguró el cantante.

“Era llegar, te parabas en fila, y había una fila larguísima, no nomás yo me la puse, se la pusieron muchos ciudadanos y no le quitamos a nadie la inyección”, reiteró el integrante de Intocable.

El cantante creó una gran polémica al decir que "usó palancas" para vacunarse, pero al parecer sólo fue una broma que los internautas mal interpretaron/Foto: Milenio

El músico estadounidense expresó que no pagó nada por la vacuna y que solo gastó “20 dólares” en su gasolina para llegar hasta el lugar. Ricky Muñoz comentó que la vacuna contra el Coronavirus tiene un tiempo de vida después de que sale de congelación, por lo cual, no podían trasladarla a otro lugar, así que decidieron regalarla a las personas que se encontraban cerca.

“El fin no era presumir que me la puse antes de tiempo, más que nada era para crear conciencia de que si yo me la puse, la idea es que todos se la pongan, en mi creencia, y les estaba diciendo mis side effects, cómo me sentía, no era para crear una nota amarilla de ‘yo me la puse aja ustedes no’”, relató el músico de Intocable.

Asimismo, Ricardo dijo que todo esto ocurrió en Texas, Estados Unidos, de donde es originario, y no en México como se rumoró en diversos medios. ¿Crees que las personas juzgaron mal al vocalista de Intocable? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

