Vocalista de Banda Sinaloense sufre devastador accidente

Los accidentes automovilísticos han sido los peores enemigos en la carretera; esto fue precisamente lo que le ocurrió al vocalista de esta Banda Sinaloense luego de haber tenido devastador accidente que solo lo dejaría por gusto.

Se trata de Guillermo Tirado, voclista de la banda La Misma Tierra, pues el drástico accidente, solo le dejó el susto y una revisión en el hospital, pues se dice que sigue vivo de puro milagro. El accidente se suscitó en la curva de la carretera de Mazatlán.

De acuero a la información que relata la revista TVnotas, el vocalista de dicha banda sinaloense dijo:

"Sólo vi que invadió mi carril, fue en un segundo, de repente yo ya tenía el coche encima, él iba muy rápido, yo volante, pero no fue suficiente (...) Ya reí, ya lloré, me siento inmensamente agradecido con Dios, tengo tres hijos, el más grande de 20, mi hija de 13 y una pequeña recién nacida de 3 meses, no sé qué hubiera sido de ellos si yo muero".