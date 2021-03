Viz Media reporta grandes ganancias de Kimetsu no Yaiba y otras series de manga

Desde Naruto hasta Chainsaw Man y Kimetsu no Yaiba, Viz Media tiene todo el manga que podrías querer leer. El editor es uno de los lugares de referencia para el manga en los Estados Unidos y por una buena razón.

Viz Media ha estado llevando el manga a los fanáticos durante décadas, y parece que 2020 marcó un año importante de crecimiento para la marca a pesar de la pandemia de COVID-19 en curso. La noticia proviene directamente de Kevin Hamric, vicepresidente de venta de publicaciones de Viz Media.

El ejecutivo habló con ICv2 sobre el éxito de la marca en el último año a la luz del COVID-19. Muchas industrias se vieron afectadas por la pandemia de manera significativa, pero Hamric dice que Viz Media vio un aumento en las ventas de manga en 2020.

Manga de Kimetsu no Yaiba en Viz Media

"VIZ Media vio un aumento del 70% en el mercado estadounidense", compartió Hamric. "Al canal de la tienda de cómics le está yendo muy bien. No modificamos nuestro calendario de publicaciones en absoluto durante la crisis y aún no lo hemos hecho”.

“De las semanas en las que se cerró Diamond, el mercado directo todavía encontró formas de obtener los libros, ya sea yendo directamente a Simon & Schuster… o cualquier otra persona a la que pudieran obtener los libros", agregó Hamric. Como puedes ver, Viz Media lo está haciendo muy bien a pesar de la pandemia con un aumento del 70% en las ventas.

Portada #1 del manga Kimetsu no Yaiba

La compañía no se ha visto obligada a modificar demasiado su calendario de publicaciones, pero hay algunos problemas que tuvo la compañía debido a su éxito. Aparte de algunas pausas de manga a principios de 2020 debido a COVID-19, ha sido difícil reabastecer los volúmenes de manga debido a retrasos en la impresión.

“Desafortunadamente, tenemos muchos desabastecimientos. Es todo el problema de COVID-19 con el distanciamiento social dentro de las plantas y la cantidad de trabajos que los impresores y encuadernadores están obteniendo de todas las editoriales, no solo de nosotros. Ha estado poniendo a prueba toda la cadena de suministro", admitió Hamric.

Sin embargo, el ejecutivo espera que el problema se resuelva antes de que finalice el 2021. De hecho, este sí promete traer aún más beneficios a Viz Media si todo va bien. Hamric dijo que este otoño podría ser el más grande "que haya tenido VIZ, posiblemente nunca". Y si ese es el caso, puedes esperar otros lanzamientos o volúmenes de Demon Slayer.

La creadora de Kimetsu no Yaiba, Koyoharu Gotouge finalizó el manga a principios de 2020. Su serie sobre Tanjiro Kamado cuenta con una temporada de anime (2019), una película (2020) y una segunda temporada confirmada para algún momento de 2021.

