Vivía en un coche con poco dinero este apuesto actor que triunfa en Avatar

Sam Worthington, antes de protagonizar Avatar, vivía en un carro con lo poco que tenía, pues no le gustaba la persona en la que se había convertido, pero Avatar cambió la vida de muchas personas, incluyendo la de su protagonista Sam Worthington, quien confesó que antes del éxito de taquilla de 2009 había vendido todos sus artículos, ya que no le gustaba la persona que era.

La vida de Sam Worthington de 46 años de edad antes de protagonizar Avatar era totalmente distinta a la de ahora y es que el actor se encontraba viviendo en su carro antes de obtener el papel principal de la película de James Cameron.

Hay que destacar, Avatar se ha convertido en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. A 13 años del estreno de su primera parte, los seguidores pueden disfrutar de “Avatar 2: El camino del agua”.

Pocos se pueden imaginar que los protagonistas de Avatar también han pasado momentos muy complicados, tal es el caso del actor Sam Worthington, quien en entrevista con Variety, Sam Worthington confesó que antes de convertirse en el personaje de Jake Sully en Avatar, su vida era completamente diferente.

Sam Worthington destacó que junto antes de que llegará Avatar a su vida vendió todas sus cosas pues no le gustaba la persona en la que se había convertido: “Le vendí todo lo que tenía a mis amigos porque no me gustaba quién era yo”.

El actor Sam Worthington destacó que en ese momento se encontraba viviendo en Sídney, Australia y que las personas en los bares lo reconocían y él se quería revelan ante eso: “Necesitaba largarme. Vivía en Sídney, y cada vez que iba al bar, la gente me reconocía. Me rebelaba contra eso”

Ya sin sus pertenencias, Sam Worthington arregló su automóvil para poderle colocar un colchón dentro y de esta manera pudo vivir en la carretera antes de que protagonizará Avatar.

Es por eso que durante sus audiciones para Avatar, la producción le señaló al actor que tenía que ir a Los Ángeles, Estados Unidos. Sam Worthington no tuvo problema ya que prefería las habitaciones de hotel a seguir viviendo en su automóvil.

Fue en ese momento que Sam Worthington pudo trabajar cerca de James Cameron, quien lo consideró perfecto para interpretar a Jake Sully en Avatar.

Por su parte el productor Jon Landau recordó para Variety que les constó trabajo poder comunicarse con Sam Worthington pues se encontraba “en algún lugar en la cima de una montaña sin teléfono”.

Sam Worthington confesó que en su momento también tuvo muchos problemas con la fama y la falta de privacidad. En 2014, el actor se enfrentó a cargos de agresión por una pelea contra un fotógrafo: “Me volvería loco si alguien me pidiera una fotografía o me tomara una fotografía. Si alguien se me acercaba, mi ansiedad se iría por las nubes”.

En ese momento Sam Worthington se refugió en el alcohol, sin embargo, eso le comenzó a traer problemas en su matrimonio: “Es que no podía verlo, pensaba que era normal. El caso es que no me gustaba a mí mismo, y beber me ayudaba a sobrellevar el día. Creo que, de 10 personas, nueve tampoco podían notarlo. Quizá alguno podía olerlo en mí, pero cuando me miraban, veían a un tipo normal que seguía haciendo su trabajo, y que además lo hacía bastante bien”.

No fue hasta que su esposa Lara Worthington -con quien se casó en 2014 y mamá de sus hijos Rocket y Racer- le dio una advertencia que pudo dejar el alcohol: “Me lo dijo con amor, sin enfado o decepción. Me dijo que yo podía hacer lo que quisiera, pero que ella no estaba dispuesta a seguir aguantándolo. Me salvó del precipicio”.

Por último, Sam Worthington señaló que cuando bebía se convertía en un hombre “petulante” y “beligerante”, pero nunca fue agresivo: “Era como una especie de borracho emocional. Cuanto más bebía, más sensible me ponía y me comportaba de forma errática. No creo que fuera cruel, pero sí me volvía algo petulante y beligerante, todo lo discutía”

