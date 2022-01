Vive Latino 2022: Groove Armada y The Guadaloops se suman al festival

Cada vez estamos más cerca del Vive Latino 2022 y el festival nos sigue llenando de sorpresas, en esta ocasión reveló que Groove Armada y The Guadaloops estarán presentes, por lo que ya se han sumado al cartel.

A través de su cuenta de Twitter el festival compartió un nuevo cartel y reveló algunos de los artistas sorpresas que participarán en el evento los días 19 y 20 de marzo.

En la publicación de redes sociales se incluyó un mensaje donde se festejaba la incorporación de estas dos bandas que se sumaron al evento, pues se podía leer: “¿Ya se las olían? ¿Se veía venir? Saben que siempre traemos sorpresas, @GrooveArmada y @theguadaloops engalanan nuestro cartel y #VL22 se pone finísimo”.

¿Quién estará en el Vive Latino 2022?

Los artistas y bandas que veremos el 19 de marzo son: Camilo Séptimo, Julieta Venegas, Maldita Vecindad, Milky Chance, Patrick Miller, Santa Fe Klan, All Them Witches, Ambar Lucid, Blssom, Batallas De Campeones, Cnvs, Daniel Quién, Elis Paprika, Erich, Eruca Sativa, Fangoria Gary Clark Jr., Gepe, Grandson, Javier Blake, La Banda Del Bisonte, Limp Bizkit, La Tribu, Los Blenders, Los Cogelones, Los Auténticos Decadentes, Serbia, Taburete, The Marias, Vetusta Morla, Los Señores, Mogwai, Moenia, Nancys Rubias, Okills.

Los artistas y bandas que veremos el 20 de marzo son: Love of Lesbian, Luis Pescetti, C. Tangana, Siddhartha, Residente, Aczino, Los Fabulosos Cadillacs, La Gusana Ciega, Banda MS, Biznaga, Black Pumas, Bruses, Cecilia Toussaint, Centavrvs, Conociendo Rusia, Devendra Banhart, Dread Mar I, Fernando Delgadillo, Gran Sur, Gustavo Santaolalla, Kevin Kaarl, La Delio Valdéz, La Isla Centeno, La Lupita, Lido Pimienta, Los No Tan Tristes, Making Movies, Massacre, Oh' Laville, Pelo Madueño, Pixies, Ramona, Son Rompe Pera, Technicolor Fabrics, Trueno, Vanesa Zamora, Wos.

¿Cuánto cuesta Vive Latino 2022?

El festival se realizará el 19 y 20 de marzo.

El precio de los boletos van desde los 1,581 pesos en general, hasta 4,480 con la experiencia Vive la Suite. El festival Vive Latino 2022 se llevará a cabo el próximo 19 y 20 de marzo en el Foro Sol.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!