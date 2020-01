Vive Latino 2020: Conoce a todos los artistas que estarán en el Festival

El Vive Latino 2020 confirmó dos fechas para su nueva edición en el Foro Sol de la Ciudad de México este 14 y 15 de marzo, así como la lista completa de los solistas y bandas que se presentarán.

Vive Latino 2020 revela el cartel completo

Jordi Puig, promotor cultural del Vive Latino 2020, afirmó que el festival consolida su lugar como un espacio para la conciencia social y política, difusión cultural y de exposición de artistas de todos los géneros.

En la vigésimo primera edición del Vive Latino 2020 se contará con una amplia participación de mujeres - tanto invitadas como organizadoras -, estará orientado a la inclusión de personas con discapacidad y también será un festival “verde” al no permitir el uso de popotes y con el uso de biodegradables.

Cartel completo del Vive Latino 2020

En rueda de prensa, Jordi Puig, dio a conocer a todos los artistas que se presentarán en el Vive Latino 2020.

14 de marzo:

31 Minutos; All Them Witches; Bersuit Vergarabat; Carlos Vives; Charles Ans, Chetes; Chico Trujillo; Cuarteto de Nos; Damas Gratis; Duki; El Poder del Barrio; Elefantes; Fangoria; Francisca Valenzuela; Guns N’ Roses; Hamac Caziim; Jupiter & Okwess; Little Jesus; Los Daniels; Mexfutura; Negro y Las Nieves de Enero; Odio a Botero; Rebel Cats; Rey Pila; Reyno; Rubytates; Say Ocean; She Wants Revenge; Sho-Hai.

15 de marzo:

31 Minutos; Ambar Lucid; Andrés Calamaro; Armando Palomas; Axel Catalán; Babasónicos; Batallas de Campeones; Biznaga; Black Pumas; Bratty; Carlos Sadness; Cultura Profética; Desorden Público; Disidente; DLD; Ed Maverick; Ely Guerra; Feria de Frescos; Flor Amargo; Gera MX; Girl Ultra; Golden Ganga; Gustavo Santaolalla; Indios; Kary Pamyu Pamyu; La Bruja de Texcoco; La Doble A; La Garfield; Leiva; Los Tucanes de Tijuana.

Destacados de Vive Latino

A la lista también se unen artistas como The Cardigans, The Phantom Four, The Rasmus y Zoé (Unplugged).

