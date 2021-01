Viuda del padre de Gael García INDIGNA al publicar selfies con el CADÁVER

Gael García Bernal y su familia pasan por un difícil momento tras la muerte de su padre, José Ángel García Huerta, pero las cosas se volvieron más complicadas debido a su viuda, Bella de la Vega.

José Ángel García Huerta, quien fue un importante actor y director de Televisa, tendría un funeral y despedida dignos, pero su viuda, Bella de la Vega aprovechó para tomarse selfies con su cadáver.

“Velando al hombre que más he amado en mi vida. Gracias José Ángel García Huerta por todo tu infinito amor hacia mí. Te amo”, escribió la también actriz, Bella de la Vega.

En las fotos, publicadas en sus historias de Instagram y Facebook se puede ver a la madrastra de Gael García Bernal junto al féretro de su padre, lo que indignó a miles, incluida su familia política.

Hermano de Gael García estalla contra la viuda

Tras las publicaciones de Bella de la Vega, el hermano de Gael García e hijo de José Ángel García Huerta, estalló contra la viuda de su padre por lo “deplorable” de sus fotos.

“Yo no estuve tanto de acuerdo con eso [...] yo no soy esta persona para decidir qué hacer [...] pero conocía a mi padre y realmente pienso que a él no le hubiera gustado para nada todo eso”.

Bella de la Vega, viuda de José Ángel García, era 31 años más joven

“Mi mamá nunca fue así como lo que está haciendo ella, nunca se tomaría una selfie con el cadáver de mi papá”, dijo José Emilio, hijo menor de José Ángel García Huerta.

Según los reportes de La Verdad Noticias, la viuda de José Ángel García ha pedido disculpas a la familia por las selfies: “Todos nos equivocamos [...] sientes una desesperación y eso fue lo que me pasó en este momento”.

Te puede interesar: Viuda de José Ángel García arremete contra Gael García Bernal

¿Qué opinas de las selfies de Bella de la Vega con el cádaver de José Ángel García Huerta?, ¿Crees que Gael García de alguna declaración al respecto? Dinos en los comentarios.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.