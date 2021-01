Viuda de José Ángel García arremete contra Gael García Bernal

El pasado 22 de enero te dimos a conocer en La Verdad Noticias que José Ángel García, reconocido director y padre del actor Gael García Bernal, había fallecido a la edad de 62 años por complicaciones con la fibrosis pulmonar que padecía desde hace ya cuatro años.

Durante un último encuentro con la prensa, Bella de la Vega, última esposa de José Ángel García, lamentó el hecho de no tener contacto con Gael García, pues ella considera que de haber ocurrido dicha comunicación, ambos hubieran podido salvar la vida del director.

La actriz también aseguró de estar triste de no haber podido a José Ángel García en compañía de sus dos hijos: “Él hubiera querido que todos hubiéramos estado juntos, porque él obviamente me amaba mucho y también ama a Gael y José Emilio y hubiera querido, yo sé porque es un pacifista, que estuviéramos los 3 juntos pero si no se dio, pues no se dio”.

José Ángel García Huerta falleció ayer a los 62 años tras complicaciones con la fibrosis pulmonar que padecía.

Gael García no ayudó a su padre

De igual modo, Bella de la Vega dijo estar triste porque Gael García no tuvo interés alguno en ayudar a su papá para llevarlo a un mejor hospital: "Me duele mucho, porque Gael andaba aquí en México cuando José Ángel ya le hablaba con mucho trabajo, le decía: 'Hijo, estoy muy mal, ya mis pulmones ya no pueden más y no sé qué hacer'”.

“Entonces Gael le decía así cómo pues: 'Cálmate, tómate una pastilla y tú tómalo con calma, el trancazo de llegar del mar a la Ciudad de México es muy fuerte, no te preocupes’, y entonces es como que lo minimizaba un poquito pero José Ángel estaba muy mal", añadió.

La viuda de José Ángel García continuó: "Yo si oigo así a mi mamá o a mi papá, yo voy a verlo, esa es la verdad, a ver cómo estás, si estás postrado en una cama yo te saco y te llevo a un hospital a como dé lugar y yo estaba solita con él. José Ángel me decía: 'Yo no me quiero morir en una cama de hospital, yo te amo y quiero estar contigo'”.

“Yo estuve cuidándolo muchos días, dándole el medicamento que nos mandó el doctor y sola, porque Gael andaba en Valle de Bravo y no le dijo: 'Voy a pasar a verte papá para ver si estás tan mal y te llevo a un hospital', no, no pasó nada", confesó Bella de la Vega.

Bella de la Vega asegura que Gael García no ayudó a su papá en los últimos días de su enfermedad.

Por último, Bella de la Vega confesó que tanto él como ella ganaban lo justo y que incluso sus tarjetas se encuentran saturadas, además de que Televisa todavía tiene un adeudo con el fallecido director, por lo que el gasto del hospital y del funeral fueron cubiertos por la ANDA.

