Viuda de Hugo Figueroa no quiere saber nada sobre el asesinato del cantante

Tras haber transcurrido unos meses sobre la muerte de Hugo Figueroa, quien fue sobrino del cantante Joan Sebastian, la viuda del cantante rompió el silencio y reveló que no quiere saber nada sobre la ejecución del artista, incluso se niega a ver el video del asesinato.

Recordamos que el cantante fue secuestrado cuando se encontraba en el jaripeo en la Plaza de Toros "La Aurora" en Michoacán, el video fue muy impactante, pues los sicarios grabaron lo sucedido en sus celulares para posteriormente difundirlo en internet.

El video de su asesinato fue filtrado en las redes sociales y en el audio se escucha a Figueroa cuestionarles a los responsables los motivos para asesinarlo, pero en las imágenes solo se escuchaban los disparos.

Entre los familiares del cantante que se sorprendieron por lo sucedido fue la actriz Maribel Guardia, la famosa se vio afectada por lo ocurrido, pues la artista recordó que el sobrino de Joan Sebastian invitó Julián en una de sus presentaciones y para su hijo fue un momento inolvidable que siempre recordara.

Mientras que la viuda de Hugo Figueroa no quiso hablar sobre la muerte del cantante y durante el aniversario de Joan Sebastian fue cuestionada sobre lo que pensaba del asesinato de su esposo.

"No sé nada, no me interesa saber nada, es muy importante que se sepa. No he querido ver el video y no lo voy a ver, me preocupa que lo vean mis hijos".