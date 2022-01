Viuda de Hugh Hefner pierde seguidores, por quitarse implantes

Crystal Hefner perdió seguidores por quitarse los implantes

Crystal Hefner, modelo y viuda de Hugh Hefner, está decidida a llevar una nueva vida, por lo que decidió quitarse todos los implantes que tenía, sin embargo ha confesado que por esta razón ha perdido seguidores en Instagram.

La exconejita de Playboy, aseguró que este proceso la hizo empoderarse y darse cuenta de lo realmente vende en las redes sociales.

"En resumen, el sexo vende. No sé si me sentí empoderada al vestirme con poca ropa, mostrar escote, etc... o si simplemente sentí que eso se esperaba de mí o qué”.

“Ahora puedo decir con confianza y orgullo al 100% que la modestia es lo que me empodera en estos días y debido a que me siento mucho mejor internamente, probablemente será así por el resto de mi vida".

Recordemos que Crystal es la viuda del creador de Hefner, quien recientemente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Hugh Hefner, el creador de PlayBoy perdió la virginidad a los 22 años.

Crystal Hefner Instagram

Crystal Hefner asegura que elimino todo lo falso de su cuerpo

La modelo Crystal Hefner, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde ahora cuenta con 3 millones de seguidores, dijo que mientras los hombres daban unfollow, más mujeres se sumaban a su red social.

"Antes vivía para otras personas, para hacer felices a los demás, sufriendo internamente en el proceso”.

“Como la mayoría de ustedes saben, aumenté mis seguidores durante mis años de Playboy. Ciertas fotos hacen que los seguidores crezcan rápidamente", contó.

La modelo contó que eliminó todos los implantes y falso de su cuerpo, además que decidió borrar sus fotos antiguas, afirma que se siente más auténtica, aunque más vulnerable.

Pierde seguidores

Asegura que sus implantes dañaban su salud

La exconejita de la revista PlayBoy contó que tras retirarse los implantes, tenía miedo de que sus seguidores bajarán, tal como sucedió e incluso llegó a registrar números rojos por la pérdida de fans en la plataforma social.

"Mientras hacía esta transición, siempre pensaba... '¿Sobrevivirá mi cuenta?' ya que vi a los seguidores caer por miles todos los días”.

“Yo estaba en rojo. Cada día. Estaba viendo a las chicas que tenían páginas similares seguir publicando las mismas cosas con poca ropa y creciendo exponencialmente mientras yo caía duro", narró.

Sin embargo, aseguró que ahora siente que tiene un ejército de seguidores que se preocupan y puede ver su alma realmente.

Recordemos que Crystal Hefner fue portada de Playboy en 2011 y además es la viuda del magnate Hugh Hefner.

