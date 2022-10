Viuda de Fernando del Solar se defiende de Ingrid Coronado, por el testamento

Anna Ferro responde a las críticas por el testamento de Fernando del Solar.

Luego de que Ingrid Coronado dio a conocer que Fernando del Solar dejó “desprotegidos” a sus hijos en su testamento, Anna Ferro, viuda del conductor ha recibido fuertes críticas, debido a que fue beneficiaria de la herencia y ante los señalamientos la maestra de yoga rompió el silencio y se lanzó en contra de las críticas.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que después del fallecimiento del conductor Fernando del Solar, la ex esposa del conductor Ingrid Coronado y su viuda Anna Ferro se han visto involucradas en una serie de polémicas.

Sin embargo, lo que generó gran escándalo, fue cuando se filtró el testamento de Fernando del Solar, pues Anna Ferro habría resultado beneficiaría de varias propiedades, incluso más que sus hijos, lo que le ha ganado muchas críticas.

Anna Ferro habla de las críticas por el testamento de Fernando del Solar

¿Qué dijo Ana Ferro de los señalamientos de Ingrid Coronado?

Por medio de un emotivo mensaje a través de Instagram, la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, hizo frente a los señalamientos que ha enfrentado por las declaraciones de Ingrid Coronado, asegurando que todas son “mentiras”.

“Ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía… de todo lo que era tu mundo, ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es, no sé quién les dio el mazo para poder juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran, ¿qué derecho tienen de hacerlo?” escribió.

De igual forma argumentó que únicamente ella y Fernando del Solar saben la verdad de todo lo que vivieron y cuál es la verdad: “Se han dicho tantas mentiras y medias verdades… pero digan lo que digan, solamente tú y yo sabemos la verdad”.

Poco después publicó una historia en sus redes junto a su hija y aseguró que al igual que ella, ha tenido que enfrentar un difícil momento, ante el fallecimiento de Fernando del Solar.

Los hijos de Fernando del Solar

Fernando del Solar habría dejado desprotegidos a los dos hijos que tuvo con Ingrid Coronado.

El fallecido conductor Fernando del Solar, tuvo dos hijos, fruto de su matrimonio con Ingrid Coronado, Luciano y Paolo, ambos menores de edad.

Aunque Ingrid Coronado se había mantenido hermética sobre los procesos legales que estaba enfrentando, fue en el programa “Ventaneando”, donde revelaron el testamento de Fernando del Solar, cuando ella fue invitada.

Ingrid Coronado expresó su sorpresa al conocer el testamento de Fernando del Solar, pues aunque dejó estipulado que varias de sus propiedades quedaban a nombre de sus hijos, estas ya habían sido vendidas y el dinero se mantenía en una cuenta bancaria de la cual no son beneficiados y al parecer sería para Anna Ferro.

