Viuda de Fernando del Solar exige esto para llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado

Han pasado ya varios meses desde que el conductor argentino Fernando del Solar falleció, y desde entonces las disputas por sus bienes y su dinero siguen dando de qué hablar entre su viuda Anna Ferro y su exesposa Ingrid Coronado.

Y es que el pleito ha sido tan grande que ambas han dado fuertes declaraciones a la prensa, mientras que uno de los grandes amigos del argentino ha intentado ser mediador, aunque no lo ha logrado.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente Anna Ferra arremetió contra Ingrid Coronado por hacer pública la disputa de los bienes de Fernando del Solar; sin embargo, ahora parece ser que tiene una condición para poder llegar a un acuerdo por la herencia del conductor.

La condición de Anna Ferro para llegar a un acuerdo

Pese a que se han enfrascado en una batalla de declaraciones en las últimas semanas, Anna Ferro ha confesado estar abierta al diálogo con Ingrid Coronado para resolver de una vez por todas el tema de la herencia de Fernando del Solar.

“La verdad es que no se me ha buscado, ella tiene mi teléfono desde el 2019 porque tenemos una amiga en común y obtuvo mi teléfono y yo la tenía comunicándole toda la parte que estaba pasando Fer, si recuerdas, en el 2019 se puso mal y estuvimos en comunicación. La verdad es que tiene mi teléfono, cuando Fer falleció trate de contactarla, también mis cuñadas, recalcó Anna Ferro.”

En entrevista para Sale el sol, Anna Ferro aseguró que más allá de los problemas legales que tienen ambas, desea llegar a un acuerdo en el tema de Fernando para evitar un proceso que se hará muy largo en los tribunales.

“La verdad es que creo que las que nos tenemos que poner de acuerdo somos nosotras y ya, después, con los abogados de nosotras. Creo que sería lo más sencillo, sobre todo se lo merecen nuestros hijos, creo que es lo más importante, más que nosotras, creo que se lo merecen nuestros hijos. Si se da, estaría fenomenal porque también evitaríamos alargar todo este proceso que es mucho más doloroso para todos nosotros. Fer ya no está, él ya no está para defenderse, para decir qué no fue o que sí fue.

Es por eso que el llegar a un acuerdo entre ellas, es la única condición que ha puesto Anna Ferro para dejar los problemas por la paz.

¿Como murió Fernando del Solar?

Fernando del Solar falleció el pasado julio a la edad de 49 años

Fernando del Solar murió a causa de una neumonía a los 49 años de edad después de combatir durante años contra el linfoma de Hodgkin, cuyo tratamientos de radioterapia y quimioterapias dejaron muy vulnerable la salud del argentino.

“Sus pulmones quedaron muy afectados con 20 radiaciones, 59 quimioterapias, salió del cáncer. Fue por una neumonía, para él una gripe era muy fuerte y esta vez no lo logró, fue muy repentino”, relató Anna Ferro durante su funeral.

