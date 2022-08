Viuda de Fernando del Solar deberá pagar pensión a Ingrid Coronado y sus hijos

La polémica entre las viudas del conductor argentino parece que no acabarán pronto.

Ingrid Coronado y Anna Ferro siguen inmersas en la polémica por temas de herencia. Ahora, se ha revelado que la hoy viuda de Fernando del Solar podría verse en la obligación de pagar la pensión alimenticia a Luciano y Paolo, los hijos de la guapa ex conductora de TV Azteca.

De acuerdo a información revelada por la periodista Ana María Alvarado en la sección ‘Pájaros del debate’ del programa ‘Sale El Sol’, la viuda del conductor argentino podría heredar las obligaciones económicas que tenía en vida con sus hijos y que por falta de trabajo no pudo completar durante más de un año.

Lo estipulado en el Código Civil Mexicano podría dejar sin herencia a

Recordemos que el Código Civil Mexicano establece que las deudas alimentarias subsisten hasta después de la muerte y que deberán ser retomadas por la familia del deudor en orden de línea de cercanía, perjudicando así a la coach Anna Ferro por ser la última esposa. No obstante, la deuda podrá ser cobrada a través de las propiedades del conductor.

“Los adeudos y las pensiones se van a cobrar de los bienes que haya dejado el fallecido, no de los abuelos, ni ningún otro familiar, es de las mismas propiedades que tenga”, declaró Ana María Alvarado.

Ingrid Coronado y Anna Ferro, en disputa por casa en Cuernavaca

Este no es el único problema que enfrenta la viuda de Fernando del Solar, pues se ha revelado que el departamento que habita en Cuernavaca desde hace 8 años le pertenece a Ingrid Coronado. Sin embargo, aún se desconoce si la conductora tomará medida alguna para recuperar la propiedad.

Recordemos que los problemas entre ambas mujeres comenzaron cuando Anna Ferro reveló que la conductora demandó a su ex pareja días antes de su muerte. No obstante, dicha declaración fue aclarada al asegurar que se trataba de una demanda de divorcio que se inició en 2016 y que hasta ahora no ha tenido resolución por parte del juez.

¿Qué pasó con Fernando del Solar?

La muerte del conductor causó gran tristeza en el mundo de la farándula.

Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio por complicaciones de una neumonía. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, su inesperado y lamentable deceso causó gran tristeza dentro del mundo de la farándula y las redes sociales.

