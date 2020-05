"Vis a vis: El oasis" todo sobre su estreno en Netflix.

La querida serie de televisión española de género dramático y suspense, producida por Fox España “Vis a Vis” se posicionó como una de las más queridas por el público alrededor del mundo y ahora todos se preparan para el estreno de su spin off.

“Vis a Vis: El Oasis”, spin off de la exitosa serie y correspondiente a una nueva entrega que llegará pronto a Netflix, el creador de la serie Iván Escobar, ha confirmado que los capítulos estarán disponible en ésta y otras plataformas digitales.

La serie de reclusas, comenzó siendo transmitida únicamente en un canal pequeño de España y luego de su 2 temporada, la famosa cadena FOX, decidió adquirir sus derechos y comenzar a mejorar la producción, es por eso que ahora se encuentran disponibles las cuatro temporadas de la sangrienta y emocionante serie en las plataformas de la cadena.

Dichas temporadas, se posicionan en el número 6 de las series más vistas de Latinoamérica, siendo una de las más reconocidas por el público de todo el mundo.

“Vis a Vis: El Oasis” llega con todo a Netflix.

Aunque aún no se tiene fecha específica del estreno del nuevo spin off en Netflix, gracias a que la producción de este se retrasó por la pandemia del COVID-19, la cadena se mantiene positiva sobre su estreno en verano o septiembre de 2020.

El productor de la serie aclaró que “el oasis” es spin off porque cambia el escenario pero ata cabos sueltos de la serie matriz, aclarando que no se olvidaron pasado de los personajes, pero no es una quinta temporada.

Sea como fuere, la continuación es clara porque Maca, Maggie Civantos, y Zulema, Najwa Nimri, las protagonistas, tras ser rivales ahora forman un dúo criminal tras salir de Cruz del Sur.