Viruta y Capulina: Así fue la RIVALIDAD que tuvieron en la vida real y hasta la muerte

Viruta y Capulina eran un par de comediantes que se hicieron famosos en el cine de alrededor 1956, que a pesar que tener una fama de grandes amigos, tuvieron una fuerte rivalidad que duró hasta la muerte.

Este dúo de comediantes es uno de los más recordados, pues la exitosa mancuerna cómica que sostuvieron desde sus inicios, y luego bajo el ojo del público a través de muchos años y más de 40 películas, pero sin embargo, pocos saben que aquel par de artistas de la comedia llegó a enemistarse gravemente al final de sus carreras artísticas.

Hay que destacar que con la convivencia diaria vino la amistad y el compadrazgo: Marco Antonio Campos Viruta apadrinó a Antonio, el segundo hijo de Gaspar Henaine Capulina.

Ya a inicios de 1964 se rumoraba una separación del dúo, sin embargo su gira internacional por San Francisco, Los Angeles, Chicago, Nueva York y Las Vegas acallaría los chismes, pese a que la prensa aseguraba que el final de su colaboración estaba cerca.

Tras dedicarse cada uno a dar shows por su cuenta, a un año de su separación, en abril de 1967, los actores ya estaban pensando en reunirse pues sus actuaciones por separado no habían resultado del todo exitosas y la gente pedía verlos juntos.

Fue así que en 1967 y 1968 regresaron juntos para estrenar un par de películas, pero no volvió a ser lo mismo y poco a poco la relación se fue desgastando. La gota que derramó el vaso fue cuando a Viruta y Capulina les ofrecieron realizar un programa en solitario cada uno, siendo el de Gaspar el más exitoso, motivo que provocó la envidia de Marco Antonio.

¿Por qué se pelearon Viruta y Capulina?

Fue el propio Capulina que hace unos años comentó en un programa de Tv Azteca que una televisora les ofreció trabajo por separado y fue que comenzaron los problemas, así lo narró:

Fue cuando mi compadre me decía ‘ya vas a trabajar solo, qué va a pasar’, y empezamos a discutir; fuimos a publicidad, y nos dijeron: ‘bueno, ¿quieren programas? ,vamos a darle un programa a Viruta, que es tan importante como Capulina, a cada uno vamos a darle programa aparte’. Entonces, los 13 programas de Viruta no llegaron a 13, sino a 9, entonces le cancelaron su programa y el mío siguió...y les dije: ‘no voy a seguir con los mil pesitos otros 13 programas más, a mí me van a dar los 10 mil pesos que le dan a ‘Viruta y Capulina’, es más, no quiero 13 programas, quiero un año’; me dieron el año, fue cuando mi compadre, lógicamente, tiene toda la razón mi compadre, se enojó.

Cabe destacar que el rencor que sintió Viruta fue tal que cuando falleció su esposa, no le permitió la entrada al velorio a María Elena, esposa de Capulina; la señora después relató que el entonces viudo se enojó y aventó sus flores sacándola violentamente de la capilla.

