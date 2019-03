"Viridiana"; un nombre trágico para Silvia Pinal

Como hemos de saber, la nueva serie de "Silvia Pinal, frente a ti", ha acercado aún más a todo su público, pues poco se sabía de la vida privada de esta gran actriz, quien ha dado su vida al cine y la televisión mexicana.

Precisamente ha sido en uno de los capítulos más recientes de esta boiserie, que han desvelado uno de los momentos más difíciles en la vida de Silvia Pinal, ya que esta serie se compartió el momento cuando la actriz perdió a su hija Viridiana.

Ese suceso ha conmovido a propios y ajenos, pues para quienes son padres, la pérdida de un hijo es quizá, el momento más doloroso del mundo, y es por ello que quisimos ahondar un poco más en el tema y así poder entender esta trágica historia.

Para Silvia Pinal, el nombre "Viridiana" tiene todo una historia, la cual es importante saber para poder entender el gran dolor que este causa en la vida de la actriz, tal como lo demostró en una de sus más recientes entrevistas.

En la vida de Silvia Pinal existen tres "Viridianas" las cuales son muy importantes en su vida.

Luis Buñuel, director de cine y televisión.

La primera "Viridiana" (1961) fue el nombre de la película con la que Silvia Pinal le dio un giro a su carrera y a su presencia en el medio. Dirigida por Luis Buñuel y producida por su entonces esposo, Gustavo Alatriste, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes pero fue severamente criticada por el Vaticano, que la calicó de blasfema. El franquismo en España censuró el nal de la película y Buñuel tuvo que hacer uno diferente, aun así ordenaron acabar con todas las copias, pero Silvia Pinal pudo viajar a México con una de ellas.

La segunda Viridiana y la más importante para Silvia Pinal, fue su fallecida hija. el último episodio de su bioserie ha transmitido ese doloroso suceso.

Silvia Pinal, Actriz.

Poco después de este lme, en 1963, Gustavo Alatriste y Silvia Pinal tuvieron a su única hija, a quien llamaron Viridiana. Su padrino fue el mismo Luis Buñuel y de acuerdo a sus hermanas, fue una mujer noble, hábil para la actuación y con una belleza muy parecida a la de la matriarca de la familia. A su corta edad, Viridiana Alatriste Pinal demostró su pasión para las artes, hizo la obra “Annie es un tiro” con su mamá en 1976, a los trece años de edad. Su madre ha externado que ha sido el golpe más duro de su vida, insuperable. La joven actriz participó en “Chachun Cachún Ra Ra” y era parte de “Mañana es primavera”, telenovela producida por su mamá y en la que actuaba con ella. En la serie se le ve como una joven noble conciliadora y muy relajada Manejaba un Volkswagen su novio Jaime Garza pero volvió a casa sola, en el camino tuvo un accidente carretero. De acuerdo a la información que le dieron a Sylvia Pasquel, su hermana murió rápidamente de un golpe en la cabeza. Fue ella la encargada de reconocer el cuerpo y de avisarle a su madre. Este fallecimiento causó una profunda herida en la familia Pinal, una herida que sangra cada que Pinal recuerda su breve paso por el mundo, y la forma tan trágica de partir, pues tenía tan solo 19 años.

Sin embargo, el dolor y la decepción persiguió a Silvia Pinal con un drama familiar del cual radico la tercera y última Viridiana.

Fernando Frade y Silvia Pinal

Cuando Sylvia Pasquel se casó con Fernando Frade (quien fuera pareja de su mamá) tuvieron en 1985 una hija que también fue llamada Viridiana en honor a la hermana de la actriz, fallecida 3 años atrás. Familia Pinal Tras el pleito entre Frida Sofía y su tía Sylvia Pasquel, la familia Pinal volvió a estar en los reflectores. Pasquel quiso intervenir en el pleito que la hija de Alejandra Guzmán tenía con su nieta, Michelle Salas, y salió raspada.

La pequeña, hermana menor de Stephanie Salas, murió a los dos años de edad. Pasquel ha relatado que su pequeña falleció al tratar de seguir a un patito que le habían regalado y que se echó a nadar a la alberca.

"Se quedó en el jardín jugando con su patito, Stephie se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque no estuve allí, yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate… fue en un momento de descuido de la nana” recordó con nostalgia.