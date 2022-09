Viralizan fotos de Gustavo Adolfo Infante vestido de mujer

La polémica continúa rodeando a Gustavo Adolfo Infante, pues después de tener un bochornoso incidente en el que descalificó a sus compañeras de Sale el sol en pleno programa en vivo, ahora han empezado a circular unas fotografías que lo han puesto de nuevo en boca de todos.

Cabe resaltar que el polémico presentador de noticias del medio de los espectáculos se encuentra ahora con todos los ojos puestos sobre él después que Imagen Televisión le diera un ultimátum sobre su actitud con sus compañeros de trabajo.

Como te contamos en La Verdad Noticias, incluso Michelle Rubalcava salió a decir que sufrió abusos por parte de Gustavo Adolfo cuando trabajó en De primera mano junto a él, aunque hasta el momento el presentador no ha hablado sobre este hecho.

Gustavo Adolfo Infante vestido de mujer

Estas son las fotografías que revivieron en redes sociales

Fue a través de las redes sociales donde empezaron a circular unas fotografías en donde puede verse al conductor de noticias de espectáculos muy sonriente y caracterizado como una mujer.

Estas fotografías corresponden a un reto que hizo con Ninel Conde hace aproximadamente 7 años.

El reto consistía en que Ninel le concediera una entrevista en el baño de mujeres al periodista, con la condición de que este último debía vestirse igual que ellas,pero él declinó la oferta en un principio.

Sin embargo, al final decidió hacerlo y la entrevista se transmitió en De primera mano.

¿Qué hizo Gustavo Adolfo Infante?

El pleito entre los periodistas de espectáculos inició cuando sus compañeros presentaron una noticia sobre Giovanni Medina y Sherlyn, por lo que el periodista aseguró que había recibido un mensaje del empresario dándole réplica de la nota.

Es por ello que tanto Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado aseguraron que nunca mintieron además de que dijeron que la línea editorial no la marca el empresario, lo que generó la molestia de Gustavo Adolfo quien aseguró que intenaron desacreditar sus exclusivas.

“Pónganse a trabajar. A ver Joanna desde que yo estoy aquí solo una exclusiva has tenido. Ya me cayeron gordas la neta, ya me cayeron mal que siempre están desacreditando mi trabajo”, explotó al aire Infante.

Por su parte Ana María alvarado intentó calmar la situación asegurando que no era ni el momento, ni el espacio para hablarlo, sin embargo la molestia de Gustavo fue evidente por lo que amenazó con renunciar o con hacer que Joanna perdiera su trabajo.

