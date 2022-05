Virales vestidos de Jay de la Cueva, vocalista de Moderatto han causado furor

Jay de la Cueva es uno de los artistas que se ha sumado a la nueva tendencia de prendas que antes se clasificaban como masculinas y femeninas, pues el vocalista de Moderatto ha causado furor por sus virales vestidos que usa en cada presentación en el escenario.

Y es que según RAE, el artista ha creado y quizás inspirado en el personaje de Anahí en Rebelde, el inolvidable personaje de Mía Colucci. Cabe mencionar que el nuevo disco del artista incluirá canciones de RBD, motivo por el cual los fans esperan con ansias el lanzamiento del álbum.

Por otro lado, el cantante y Anahí sorprendieron con una versión del tema "Nuestro amor". El video musical se lanzó en YouTube y ha sumado más de 3 millones de visualizaciones y diversos comentarios de los fans, quienes comentan que esperan que la cantante regrese a los escenarios.

Vestidos y faldas de Jay de la Cueva rompen estereotipos de género

Look del cantante de Moderatto

Parte de los accesorios del artista son las faldas, vestidos y mucho glitter. El look con el que se presenta en los escenarios ha hecho que la comunidad LGBT+, así como grupos de mujeres y amantes de la moda queden cautivados con el cantante; el intérprete deja al descubierto sus piernas.

Aunque los atuendos han generado controversia entre el público masculino, pues han tachado a Jay por su estilo, algunos lo han catalogado como algo no permitido que se asocia a la comunidad LGBT+.

El cantante usó una falda en videoclip con Anahí

Algunos comentarios en redes mencionan que el look de Jay no parece algo muy rock, sino que luce como una Drag Queen, otros comentan que no consideran que está dentro de lo permitido usar una minifalda, mientras que fans apoyan el look del artista, y aseguran que las prendas pueden ser usadas de manera universal.

¿Cuántos años tiene el cantante de Moderatto?

Moderatto

El compositor tiene 44 años de edad, nació el 5 de enero de 1978. En el año de 1999 formó la banda mexicana de rock Moderatto, por lo que en el 2001 estrenaron su primer álbum titulado "Resurrexión". Pero en el 2004 se lanzó el disco "Detector de metal", en uno de los temas participó Belinda.

Por otra parte, el cantante Jay de la Cueva compartió en sus más recientes publicaciones en Instagram cómo se vivió el concierto en Puebla, incluso una fan se tatuó los dibujos que le hizo el vocalista de Moderatto en el brazo.

