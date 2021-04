Violeta Isfel sorprende al mostrarse sin maquillaje en Instagram

Violeta Isfel logró causar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram y varios internautas luego de compartir una de sus fotografías más impactantes, donde se mostró con el cabello totalmente desarreglado y sin una sola gota de maquillaje.

Recordemos que Violeta Isfel ha obtenido una gran fama en nuestro país gracias a sus diferentes participaciones en la pantalla chica, siendo algunas de las más destacadas en las telenovelas “Atrévete a soñar” y “Una familia con suerte”.

Sin embargo, en esta ocasión no fue ninguno de sus éxitos artísticos lo que la llevó a estar entre las últimas tendencias de la farándula, sino una peculiar fotografía en sus redes sociales donde se mostró totalmente desaliñada.

Violeta Isfel se muestra sin maquillaje

Además de su éxito en la televisión mexicana, tenemos que reconocer que Violeta Isfel también se ha posicionado como una de las artistas más populares e influyentes de las redes sociales, en especial Instagram donde posee más de 1.5 millones de seguidores.

Violeta Isfel se muestra sin maquillaje

Y fue precisamente mediante esta plataforma, donde la actriz mexicana logró robar toda la atención del público tras compartir una fotografía en donde se le observa sin una sola gota de maquillaje, causando un gran revuelo entre sus seguidores..

¡Así luce Violeta Isfel al natural!

Aunque no es la primera vez que la actriz de Televisa se muestra al natural, no podemos negar que esta fotografía ha generado cierta controversia por la imagen de la actriz, no sólo por la falta de maquillaje sino por su apariencia desaliñada.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Violeta Isfel se coloca entre las tendencias por uno de sus contenidos en redes sociales, pues hace unos días estuvo entre los titulares de La Verdad Noticias justamente por publicar una fotografía al desnudo.

