Violeta Isfel sigue triunfando en la cocina, ahora con las banderillas

Todo parece indicar que Violeta Isfel tiene buen ojo para los negocios ya que ha decidido incluir un nuevo producto al menú de Isfel Burgers, el restaurante que la actriz y cantante decidió emprender en medio de la pandemia del coronavirus y que ha sido un rotundo éxito.

El nuevo platillo ha enloquecido a todos sus seguidores debido a que se trata de unas deliciosas banderillas. Sin embargo, estas no son cualquier banderilla, ya que la estrella de televisión le ha añadido papas francesas, lo cual provoca que tengan un sabor crujiente.

La actriz ya no solo venderá hamburguesas en su negocio.

A través de la cuenta oficial de Isfel Burgers en Instagram, la también esposa del empresario Raúl Bernal compartió un video donde aparece degustando este nuevo platillo, el cual ya se encuentra disponible en su negocio y que ha llamado la Isfel Banderilla, misma que puedes encontrar con queso, salchicha, salchicha con queso y con cubos de papas.

¿Dónde se encuentra Isfel Burgers?

La también cantante analiza la idea de abrir sucursales en otros estados de la República Mexicana.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la sucursal de Isfel Burgers en la CDMX se encuentra ubicada en Nilo #176, en la colonia Clavería, en Azcapotzalco. Asimismo, se sabe que la actriz tiene planes de expandir su negocio de hamburguesas a otros estados de la República Mexicana.

“Se me ha acercado mucha gente y lo agradezco un montón, las quieren en Laredo, Puebla, Guadalajara, en Monterrey no se cansan de pedirmelas... Necesito que me den chance”, declaró la actriz sobre su negocio, cuya primera sucursal está en Tizayuca, Hidalgo.

¿Por qué Violeta Isfel vende hamburguesas?

La popularidad de la actriz provocó que su negocio sea todo un éxito.

En septiembre del año pasado se dio a conocer que Violeta Isfel abría su restaurante de hamburguesas para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia. De acuerdo a sus declaraciones, este negocio le ayuda a demostrarle a la gente que ella es alguien que “tiene que chingarle para trabajar y sacar adelante a nuestras familias”.

