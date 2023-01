Violeta Isfel se pelea por 'Antonella'

Violeta Isfel y su desacuerdo con Televisa por un personaje

Violeta Isfel es una actriz que se ha ganado el cariño del público mexicano en especial desde que participó en la telenovela “Atrévete a Soñar” donde gracias a su interpretación logró consolidarse con el personaje de Antonella.

En entrevista exclusiva con La Verdad Noticias, la actriz nos compartió algunas anécdotas de ese tiempo, como la falta de confianza del productor para darle dicho papel.

“Me cerraron muchas puertas en la cara. De hecho el mismo Luis de Llano no pensaba que yo pudiera protagonizar esa historia, porque como yo viajaba en transporte público pues no iba a andar en minifalda y con estos atuendos increíbles en el metro, o sea no”. Violeta Isfel / Actriz

“Antonella fue el regalo de mi vida, porque justo fue el personaje a la medida para mí, porque me veía chiquita, porque no tenía bubies como una niña de catorce, lo cual fue fenomenal. porque me veía súper menudita, porque tenía la madurez que el personaje necesita, porque sé cantar muy bien, porque sé bailar muy bien, todos esos elementos que el personaje necesitaba y que nadie más podía dar”. Violeta Isfel / Actriz

Reveló que tuvo un desacuerdo con Televisa cuando pidió cita para renegociar su contrato y las regalías que generaba su personaje de Antonella gracias a las giras y presentaciones que hacían a lo largo del país.

“Porque Televisa, siempre que entras a un proyecto, a ti se te da una lana porque puede suceder eso. Aparte de tus llamados, aparte de todo, el tema fue que nunca pensamos que fuera un trancazo. Entonces cuando ya estaba siendo un boom, a la mitad del año de las grabaciones, yo quise renegociarlo y no me dejaron. Pero mira, no pasa nada, todo se compensa con todo, porque imagínate, fueron trece Auditorios Nacionales. Dos Arenas Monterrey, dos de Guadalajara, más todos los otros estados en los que estuvimos. obviamente nos pagaban los conciertos y nos pagaban todas esas cosas, pero lo que vino después de “Atrévete a soñar” no hay nada que lo pueda pagar, nada. O sea estuve en todas las obras infantiles que te puedas imaginar, fui todas las princesas que te puedas imaginar. vino muchísimo, muchísimo trabajo para mí, en uno de los recintos más importantes para mí, que es el teatro. Es de lo más importante. Y si no hubiera sido por Antonella, no me hubieran volteado a ver en Ocesa o en ese tipo de proyectos, ese tipo de teatro tan icónico de México” Violeta Isfel / Actriz

Isfel quiso seguir trabajando con el personaje de Antonella, pero claudicó.

“Los derechos de Antonella, del nombre como tal en México, son de Televisa. Pero una cosa es ese derecho que tal vez yo pueda hablar con Televisa, pueda negociar y decir: Ya tengo algo, ¿cómo le hacemos? me dijo sí, pero antes que yo hay otros que tienen el derecho de ese nombre en particular, y yo dije: ok, ¿quiénes son? pues justamente la empresa argentina que hizo “Patito feo”. Nos fuimos a buscar, gracias a la internet, ahora resulta que ya no son una sola empresa, son dos. Entonces no sabemos qué porcentaje de qué tienen derecho al nombre. Cuando nos empezamos a dar cuenta que iba a ser tan complicado, yo creo que va a ser más fácil ponerle “La Divina” o algo así y que le digan “Anto” en lugar de decirle “Antonella”. Violeta Isfel / Actriz

Actualmente Violeta Isfel triunfa en el teatro con la obra “Lagunilla mi barrio”

