¿Violeta Isfel se ARREPIENTE de haber estado en Atrévete a Soñar?

Violeta Isfel pasó por una difícil situación económica por la falta de trabajo que ha provocado la actual pandemia de coronavirus, razón por la que decidió poner un puesto de hamburguesas y ahora, luego de iniciar su nuevo negocio, la actriz habló de lo complicado que fue lidiar con la fama que consiguió tras participar en la telenovela ‘Atrévete a soñar’.

El programa ‘Miembros al aire’ recibió como invitada a Violeta Isfel, quien en entrevista confesó cómo fue grabar ‘Atrévete a soñar’, telenovela de Televisa que protagonizó a lado de Danna Paola y Eleazar Gómez, pero sorprendió a más de uno al confesar que dar vida al personaje de Antonella fue una etapa complicada en su vida.

"Para mí no fue divertido (interpretar a Antonella). Fue muy difícil, te voy a explicar, es que me gustaba un montón bailar, cantar y actuar y llevaba muchos años tocando puertas para encontrar esa oportunidad", mencionó la actriz.

'Atrévete a Soñar' se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de Televisa.

Violeta Isfel se sintió abrumada por el éxito

La actriz explicó que aceptó el papel porque tenía la oportunidad de cantar, actuar y bailar, pero también reconoció que Televisa no esperaba que ‘Atrévete a Soñar’ tuviera tanto éxito: "Literal, nadie en la empresa sabía que sería el 'boom' que fue, nadie. Todos estábamos trabajando porque teníamos como el back de que ya existía una versión”.

Violeta Isfel también habló del origen de la pluma que utilizaba su personaje, la cual se volvió todo un éxito: "La pluma, hoy por hoy, he recibido agradecimientos de familias que me dicen gracias porque por su pluma, mi familia comió muchos años y yo no me diga… Esa pluma no la registró Televisa, vino después, o sea, era una pluma que podías comprar".

Asimismo, la ahora empresaria reveló que no pudo aprovechar por completo de lo que consiguió con su papel de Antonella e incluso aseguró que llegó a sentirse agobiada de tanto éxito que tuvo la telenovela, misma que lanzó a Danna Paola al estrellato.

"No tuve la oportunidad de disfrutarlo. Sentí que podía tener mi vida normal, pero te das cuenta que no. O sea, tienes que estar con una sonrisa 24/7 y tienes que estar en disposición de atender al público cuando lo necesita porque para ti son desconocidos, pero para ellos eres parte de su vida... eso me abrumó mucho", finalizó.

Fotografías: Instagram