Violeta Isfel rompe el silencio y confiesa por qué eliminó la foto en lencería

Violeta Isfel rompe el silencio sobre la atrevida foto

Desde hace unos días la actriz mexicana Violeta Isfel causó todo un revuelo en las redes sociales luego de compartir una candente fotografía en lencería, lo que dividió opiniones por parte de algunos internautas, pero de un momento a otro la famosa decidió eliminar la publicación de Instagram.

Ante su decisión de haber eliminado la atrevida instantánea, la estrella de las telenovelas rompió el silencio y habló al respecto sobre el escándalo que surgió luego de mostrar un momento íntimo. La celebridad de internet no dudó en dar un contundente mensaje.

La actriz mexicana Violeta Isfel explicó que aquella fotografía fue tomada por su esposo y que por el momento está archivada, pues debido a que se volvió tendencia en las redes sociales, la agencia de la famosa prefirió que no es momento de subir una foto tan provocativa.

Violeta Isfel habla sobre su polémica foto

La famosa mencionó que por motivos de un compromiso que tiene con una marca, su agencia le sugirió que era mejor quitar aquella fotografía, ya que no iba de acuerdo a la imagen que pretende mostrar la marca junto a la estrella de televisión, pero aseguró que no le dio pena enseñar su cuerpo con una prenda atrevida.

"En cuanto termine la campaña se volverá a subir la foto".

La actriz de 35 años de edad comentó que apenas termine su contrato con la campaña o cuando su agencia lo autorice, volverá a compartir aquella fotografía en lencería, pues prefiere que sus fans admiren su belleza y su lado más sensual.

Isfel recalcó que recibió algunas críticas por mostrar un momento íntimo, ya que la famosa comentó que esa imagen no es nada vulgar porque no se muestra nada, pero a algunas personas de las redes sociales no les agradó ver esa fotografía en lencería.

Violeta Isfel le fascina enseñar su belleza

A pesar de las críticas que recibió Violeta Isfel, la actriz expresó sentirse muy orgullosa de su cuerpo, ya que esa instantánea la hizo sentir muy segura de sí misma, por lo que no dudó en compartirla en Instagram. ¿Consideras que fue apropiada la fotografía para ser publicada en las redes sociales?