La actriz Violeta Isfel abrió su corazón y en una reciente entrevista para el segmento ‘En sus Batallas’ del programa ‘Venga La Alegría’ recordó los malos momentos que vivió con la familia de su ex pareja y padre de su hijo Omar, pues asegura que fue tratada como una sirvienta, incluso cuando ella estaba embarazada.

De acuerdo a Violeta Isfel, ella tenía 17 años cuando tomó la decisión de irse a vivir con el padre de su hijo y aunque en un principio todo iba bien, los familiares de él empezaron a tratarla como empleada doméstica y que para evitar problemas con su entonces pareja, ella decidía quedarse callada.

“Empezaron muy lindos, pero ya después yo era la chacha. Yo estaba limpiando y chacheando aunque estaba embarazada. Ya no podía tener un día de descanso porque era la chacha de la casa. Para evitarme broncas yo no decía nada”, contó la hoy pareja de Raúl Bernal, con quien unió su vida en matrimonio hace ya más de dos años.

Asimismo, Violeta Isfel confesó que decidió abandonar la casa de su ex pareja luego de que él quisiera pegarle, además de que ya estaba cansada de los abusos y maltratos de la familia de este. Tras irse del hogar, el ex de la actriz decidió buscarle para quitarle a su hijo, pero tras un juicio, las autoridades dictaminaron que ella gane la patria potestad.

Violeta Isfel tuvo que ocultar su embarazo en Atrevete a Soñar

Violeta Isfel revela que Televisa le pidió ocultar su embarazo.

Por otro lado, la actriz mexicana reveló que Televisa le pidió ocultar su embarazo, esto mientras grababan la telenovela ‘Atrévete a Soñar’, pero que ella se negó. “Mucha gente me decía: ‘no, no digas que eres mamá’. Cuando sale, me dijeron: ‘no, lo hubieras negado, vas a romper la magia de la televisión’, y yo decía: 'mis b*lainas la magia de la televisión'".

En la actualidad, Violeta Isfel se encuentra disfrutando del éxito que ha tenido su restaurante de hamburguesas “Isfel Burguers”. También continúa forjando una destacada carrera en el mundo de la televisión y al mismo tiempo pasa tiempo con su familia, a quien presume con orgullo en sus redes sociales.

¿Qué piensas de las declaraciones de Violeta Isfel? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Instagram