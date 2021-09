Violeta Isfel revela difícil padecimiento y pide ayuda durante programa

La actriz Violeta Isfel confesó que su cuerpo ha sufrido cambios a causa de un tratamiento hormonal que le permitiría volver a ser madre, pero que le ha traído un problema de salud mental que está impidiendo su bienestar.

Conmovida hasta el llanto durante el programa “Mamá Dice” de Multimedios, Violeta dijo que no se reconoce al verse al espejo y que batalla con sus pensamientos al considerar su imagen.

“Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo: ‘esta mujer eres y ve todo lo que has logrado” dijo la actriz de “Atrévete a Soñar”.

Violeta Isfel pide ayuda

Las conductoras y la especialista dieron consuelo a Violeta.

Durante la transmisión en vivo, Isfel rompió en llanto al inicio de una sección en compañía de la sexóloga Irene Moreno, a quien pidió ayuda para enfrentar su problema.

Luego de recibir un abrazo de las conductoras de la emisión, la experta invitada le dijo: “Qué bueno que lo enfrentas y no depende necesariamente de ellos, porque tu marido babea por ti, te ve como te vemos todas, hermosa, preciosa”.

“Todos estos procesos también para la fertilización enloquece”, reconoció la sexóloga. “Pero lo cas a lograr. Te estás poniendo hormonas para el embarazo, entonces todos los procesos también para la fertilización enloquecen”, finalizó.

El hijo de Violeta Isfel

Violeta fue madre por primera vez en diciembre de 2003.

El 27 de diciembre de 2003, Violeta cumplió su sueño de convertirse en mamá a los 18 años. A su rol como madre de Omar Isfel, hoy un adolescente, ha sabido añadirle el desarrollo de su talento artístico.

Violeta crió a Omar como madre soltera, luego de que el padre del menor, Rommel Ramírez, la hizo vivir un infierno tras el nacimiento de su hijo.

Violeta Isfel, de 36 años, debutó como conductora en Mamá Dice, luego de una larga carrera de 28 años en Televisa. Ha asegurado que ser madre le cambió la vida

