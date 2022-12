Violeta Isfel recuerda el incómodo momento que vivió junto a Eleazar Gómez

La actriz asegura que en el momento estuvo muy enojada con su compañero.

Violeta Isfel fue invitada a ‘El Potrero’, el podcast de “El Potro” Caballero en YouTube. Ahí, ella contó una desagradable experiencia que vivió al lado de Eleazar Gómez durante el rodaje de unas escenas de beso en la telenovela ‘Atrévete a Soñar’, estrenada en 2009.

De acuerdo a sus declaraciones, el actor estaba muy nervioso y sudoroso al momento del rodaje: “No sé qué le pasó ese día, ya nos habíamos besado novela y media. Ese día estaba sudando, no sé qué le haya pasado en su vida, y el director de: ‘Eleazar, no puedes sudar de esa manera, quítenle el sudor’, entonces se ponía más nervioso”.

El incómodo momento se dio durante el rodaje de 'Atrévete a Soñar'.

Sin embargo, el detalle que le hizo enojar es que él le metió la lengua durante la escena del beso. “Me metió la lengua hasta la garganta, no entendí. Tuve que cortar, no esperas una lengua tan extraña en tu boca, así de: ‘Perdón señor, me metió la lengua’”, dijo Violeta Isfel.

La actriz, quien busca un reencuentro con sus compañeros de ‘Atrévete a Soñar”, recordó que abandonó el set y le contó a su novio lo ocurrido, a quien tuvo que calmar para evitar que se desate una pelea en Televisa. Acto seguido, Eleazar Gómez se acercó como si nada para decirle que solo había sido un beso de lengua y ya, lo cual le hizo enojar aún más.

Arregló las cosas con Eleazar Gómez

Finalmente, la hoy esposa de Raúl Bernal dejó en claro que pudo arreglar las cosas con Eleazar Gómez, quien se disculpó con ella y le prometió que nunca volvería a repetirse un incidente de ese tipo pero que nunca le dio alguna razón por la cual actuó de esa manera.

“Ya después lo pudimos platicar y me dijo ‘La neta sí me pasé, no vuelve a pasar’... Tenemos años de conocernos, crecimos juntos, ¿por qué lo hizo? No me supo decir”, dijo Violeta Isfel, quien hoy triunfa como protagonista de la obra teatral ‘Lagunilla, mi barrio’.

Escucha las declaraciones de la actriz a partir del minuto 2:50.

¿Qué edad tiene Violeta Isfel?

Hoy en día, la actriz puede presumir que goza de gran éxito en el teatro y la televisión.

Violeta Isfel nació el 11 de junio de 1985, por lo que ahora tiene 37 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la actriz hizo su debut televisivo en 1997 pero se hizo famosa a nivel nacional hasta 2009, año en el que dió vida a Antonella Rincón junto a Danna Paola y Eleazar Gómez en ‘Atrévete a Soñar’.

