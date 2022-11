¿Violeta Isfel no soporta a Carlos Speitzer? Video la deja en evidencia

La reacción de la famosa no demoró en hacerse viral por todas las redes sociales.

‘Las Estrellas Bailan en Hoy: Campeón de Campeones’ dio un giro inesperado al realizar la dinámica Boomerang, en el cual se armaban nuevas parejas para las presentaciones de la próxima semana. Sin embargo, Violeta Isfel no estuvo de acuerdo con que le haya tocado trabajar con Carlos Speitzer y su reacción quedó evidenciada a nivel nacional.

Dirigida por Galilea Montijo, las mujeres fueron eligiendo una pelota con el nombre de una nueva pareja de una urna de cristal. Las parejas quedaron así: Candela y Potro; Mane y Josh; Toñita y Óscar; Romina y Jorge; Violeta y Carlos, Ferka y Luis Fer; y Cinthia y Tony.

La molestia de la actriz quedó evidenciada en televisión nacional.

El detalle que llamó la atención es que la antagonista de ‘Atrévete a Soñar’ no pudo evitar mostrar su desagrado al enterarse de que su nueva pareja de baile era Carlos Speitzer. Su reacción quedó grabada ante las cámaras y pronto comenzó a recibir duras críticas en las redes sociales.

Violeta Isfel no tolera las actitudes de Carlos Speitzer

Violeta Isfel declaró en un video en su canal oficial de YouTube que su reacción se debe a que nunca esperaba trabajar con Carlos Speitzer debido a que no soporta algunas de sus actitudes. Sin embargo, ella ha prometido darse la oportunidad de conocer a su pareja y considera esta situación como un reto personal.

“Hay cosas de la personalidad de Carlos que detesto, no me gusta… Es un reto conmigo misma que se llama Carlos”, declaró la ganadora de la tercera temporada, quien no dudó en disculparse con Carlos Speitzer por su reacción

Te puede interesar: Violeta Isfel sufre fuerte caída en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

¿Dónde ver Las Estrellas Bailan en Hoy?

La edición especial de la competencia de baile del programa Hoy está dando de que hablar en las redes sociales.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que ‘Las Estrellas Bailan en Hoy: Campeón de Campeones’ se transmite en la recta final de la programación de ‘Hoy’, el cual se emite de lunes a viernes en punto de la 9 am por la señal de Las Estrellas de Televisa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales