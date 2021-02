Violeta Isfel habla de su historia de amor con Raúl Bernal

Violeta Isfel ha ganado más popularidad en los últimos meses, pues demostró que ser famosa no tiene porque afectar en las ganas de salir adelante, y a causa de la pandemia por coronavirus, decidió abrir un negocio de hamburguesas, al cual le ha ido muy bien.

La actriz de Las Tontas No Van Al Cielo, ha tenido el apoyo de su familia, entre ellos de su esposo Raúl Bernal, con quien se casó en Marzo del 2019, siendo una noticia muy inesperada, pues no tenía mucho tiempo de haberse separado.

Fue en 2018 cuando anunció el fin de su relación con Archie Balardi, con quien estuvo muchos años, sin embargo, el tiempo es relativo y unos meses después de su noviazgo con Raúl Bernal unieron sus vidas en matrimonio.

La estrella de varias telenovelas tuvo una entrevista reciente con el canal de facebook de Badabum, en donde confesó cómo inició su historia de amor, la cual resultó tener más tiempo del que creíamos.

"Mi esposo y yo somos amigos de hace 11 años o más, yo lo conocí en un casino… Entonces mi novio, de ese momento, no tenía teléfono y me dijo ‘apunta el teléfono de Raulito para que nos enseñe a jugar’.

En alguna ocasión él le declaró su amor, después de que la viera muy triste, sin embargo, ella no aceptó, pues pensaba que la amistad era muy bonita y no quería “arruinarla”.

Sin embargo, siempre fue un hombre decente, que no le “tocó ni un pelo” hasta que ella accediera.

Fue en Acapulco cuando se reencontraron en la fiesta de un amigo, y finalmente Violetta Isfel aceptó que lo amaba.

"Me costó mucho trabajo aceptar que lo amaba, porque yo decía que no, pero resulta que lo amo mucho, descubres que eso va mucho más allá del físico… El 12 de diciembre me pidió matrimonio"