Violeta Isfel devastada, confiesa entre lagrimas que padece depresión

La actriz se sinceró con sus fanáticos en un livestream de Instagram.

Violeta Isfel, quien cobró fama dentro del mundo de la farándula mexicana al dar vida a Antonella en la telenovela Atrévete a Soñar de Televisa, le reveló a sus fans que ha sido diagnosticada con depresión, enfermedad que la obligó a tomarse un breve descanso de las redes sociales.

A través de una transmisión en Instagram, la actriz de 36 años de edad aseguró que le costó bastante aceptar su diagnóstico, pero que esto fue posible gracias al apoyo de su hijo Omar y de su esposo, el empresario Raúl Bernal. Asimismo, pidió a sus seguidores que le den importancia a la salud mental y acudir al médico especialista ante cualquier duda.

La actriz ha contado con el apoyo de su familia y sus fieles fanáticos para poder superar esta terrible enfermedad.

“Empecé a sentirme muy rara hace un mes, como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin entender por qué… Me empecé a preocupar muchísimo, le hablé a mi terapeuta para saber qué carambas me estaba pasando. Me revisaron y me diagnosticaron con depresión”, declaró desde su cuenta de Instagram.

“Tuve que darme un tiempo, una pausa. Me costó mucho trabajo aceptar la situación por la que estoy pasando actualmente, que ya voy un poquito mejor. Sé que a lo mejor hay muchos hombres y mujeres que están pasando por cosas similares” añadió Violeta Isfel.

La pandemia causa estragos en Violeta Isfel

La actriz, quien recientemente reveló detalles del noviazgo entre Danna Paola y Eleazar Gómez, aseguró que su terapeuta le confirmó que su padecimiento se originó a causa de la actual pandemia. Finalmente, dejó en claro que ya está tomando un tratamiento, el cual le permitirá reencontrarse y continuar con su vida.

"Muchas veces como artistas creen que no nos pasa nada, que siempre somos fuertes, que todo está bien. No es que no me vieran vulnerable en otros momentos en mi vida, pero esta ha sido una de las pruebas más complicadas, pero voy a salir y también quiero levantar la voz por todas aquellas personas que no sabían que lo tenían”, finalizó la esposa de Raúl Bernal.

¿Qué es la depresión y sus síntomas?

La Verdad Noticias te informó con anterioridad que la pandemia del COVID-19 desató casos graves de depresión. Recordemos que este trastorno mental se caracteriza por desarrollar un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza en la persona que tristemente la padece.

Fotograf Iacute;as: Redes Sociales