Violeta Isfel: ¿Qué dijo su hijo sobre su desnudo en Instagram?

Violeta Isfel causó furor entre sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía bastante comprometedora en la cual se aprecia a la actriz estar dormida sobre la cama usando una lencería, pero lo que llamó la atención fue que estaba sin ropa interior; dicha imagen fue eliminada posteriormente, lo que despertó rumores de un posible hackeo a sus redes sociales.

Esta información fue desmentida por la propia Violeta Isfel a través de una entrevista que le otorgó al programa ‘Venga La Alegría’ de TV Azteca, ahí habló sobre el supuesto hackeo, sobre quien le tomó la foto al desnudo y porque la eliminó, pero sobretodo sobre lo que opinaba su hijo Omar de toda esta polémica.

Violeta Isfel causó revuelo al compartir una atrevida foto en Instagram.

Hijo de Violeta Isfel respeta sus acciones

La actriz mexicana de 35 años de edad reveló al programa que cree que su hijo no alcanzó a ver su desnudo en Instagram debido a que la controversia ocurrió a altas horas de la madrugada además de que él no le había mencionado nada al respecto e incluso cree que no se ha enterado de dicha imagen.

Violeta Isfel tuvo a su hijo a los 18 años de edad.

“La realidad es que creo que no alcanzó a verla, porque esto fue un revuelo que ocurrió en la madrugada…. La verdad, creo que ni se enteró porque ni me comentó ni me dijo nada”, declaró Violeta Isfel a Venga La Alegría.

Omar, hijo de Violeta Isfel, ya es todo un adolescente.

De igual forma, la recordada antagonista de ‘Atrevete a Soñar’ mencionó que ella, al saber que su hijo es un adolescente, ha tratado de ser muy abierta con él, esto para evitar que crezca con tabúes y prejuicios; también aseguró que Omar siempre ha sabido respetar sus acciones.

“Omar siempre ha respetado lo que hago, confía plenamente en que no voy a hacer algo que atente contra su estabilidad”, finalizó la actriz Violeta Isfel.

Fotografías: Instagram