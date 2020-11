¿Violeta Isfel DESPRECIADA por Televisa? ¡Ni sus compañeros la querían!

La sexta temporada de ‘Me caigo de risa’, programa que se transmite por Canal 5 de Televisa y que cuenta con la participación de Faisy, Ricardo Margaleff, Ricardo Fastlicht, Mariana Echeverría, Violeta Isfel, Yurem Rojas, entre otros, ya se encuentra en la recta final.

A pesar del innegable éxito que ha conseguido en los últimos años, todo parece indicar que en “La familia disfuncional”, nombre con el que se le conoce al elenco de conductores de ‘Me Caigo De Risa’, no existe una buena relación entre integrantes o al menos solo a uno no lo querían dentro de la popular emisión de Televisa.

Según información de la revista TVNotas, a pesar de que Violeta Isfel presume de tener una excelente relación con toda la producción y los integrantes de ‘Me Caigo De Risa’, esto no es así, pues algunos de sus compañeros hablaron con el productor Eduardo Suárez para decirle que no querían a la actriz de telenovelas en el programa.

'Me Caigo De Risa' ha logrado convertirse en uno de los programas más populares de Canal 5.

Violeta Isfel, despreciada en 'Me Caigo De Risa'

Resulta que la producción del programa había comenzado a buscar un reemplazo para Zoraida Gómez y Mariana Echeverría, quienes por cuestión de su maternidad no podían seguir en 'Me Caigo De Risa', además de que Regina Blandón y Michelle Rodríguez dejaban la emisión por nuevos proyectos que ambas actrices tenían en puerta.

Cuando el elenco de conductores se enteró que Violeta Isfel sería convocada para regresar al programa, rápidamente le suplicaron al productor que no la integrara, pues consideraron que la actriz tenía una mala actitud con todos en el set, además de que hubieron ocasiones en las que se negaba a cumplir con el itinerario del programa.

Violeta Isfel regresó al programa, pero sus compañeros no la querían.

A pesar de las peticiones del elenco de conductores, Eduardo Suárez decidió contratar a Violeta Isfel, pues consideró que ella era la única que conocía el programa, pues ya había formado parte de él en la primera temporada y que por la pandemia ninguna otra celebridad aceptaría trabajar dentro del set por temor a contagios.

¿Crees que Violeta Isfel tenga una mala actitud con sus compañeros? ¿Has visto algún episodio de 'Me Caigo De Risa'? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

