Viola Davis revela que la película “The Help” podría ser racista/Foto: Daily Mail

Viola Davis habla una vez más sobre The Help (Historias Cruzadas en Latinoamérica) y dice que la película de 2011 fue "creada en el filtro y el pozo negro del racismo sistémico". En una entrevista para la revista Vanity Fair, la actriz, de 54 años, compartió que asumió su papel en The Help porque estaba "tratando de ingresar" a la industria del cine.

Davis interpretó a Aibileen Clark, una empleada doméstica que trabajaba para una familia blanca de la alta sociedad en la década de 1960, mientras que su compañera actriz Octavia Spencer interpretó a otra empleada doméstica maltratada por la familia para la que trabajaba.

Davis fue nominada a Mejor Actriz en los Premios de la Academia 2012 por su papel, y Spencer ganó la Mejor Actriz de Reparto. La película ve a ambas mujeres superar sus situaciones, pero Davis notó cómo se centra en las voces blancas y atiende a una audiencia blanca.

"No se invierten muchas narrativas en nuestra humanidad", dijo Davis. “Están invertidos en la idea de lo que significa ser negro, pero ... Está atendiendo a la audiencia blanca. La audiencia blanca a lo sumo puede sentarse y obtener una lección académica sobre cómo somos. Luego dejan el cine y hablan sobre lo que significaba. No se sienten conmovidos por quienes éramos", expresó la actriz.

“No hay nadie a quien The Help no le entretenga. Pero hay una parte de mí que siente que me traicioné a mí misma y a mi gente, porque estaba en una película que no estaba lista para [decir toda la verdad]”, agregó la ganadora del Oscar.

Viola Davis y su trabajo en The Help

Aún así, Davis expresó "el amor" que siente por las otras actrices con las que hizo la película, así como "el amor que sienten por ella". La película también estuvo protagonizada por Emma Stone, Jessica Chastain, Allison Janney y Bryce Dallas Howard, y el gran elenco de mujeres han mantenido una amistad desde que terminó la película.

La película Historias Cruzadas que protagonizó Viola junto a Emma Stone, está basada en la novela Criadas y Señoras de la escritora Kathryn Stockett/Foto: Vivecinescrupulos

Davis previamente habló sobre lamentar su papel en The Help en una entrevista de 2018 con The New York Times. "Simplemente sentí que al final del día no se escucharon las voces de las criadas", dijo Davis en ese momento.

“Conozco a Aibileen. Conozco a Minny. Ellas son mi abuela y mi madre Y sé que si haces una película en la que se basa toda la premisa, quiero saber cómo se siente trabajar para los blancos y criar niños en 1963, quiero saber cómo te sientes realmente al respecto. Nunca escuché eso en el transcurso de la película", expresó Viola.

Davis aclaró que aunque ahora no le gusta la forma en que se retrató a su personaje, todavía está agradecida por los lazos que hizo con el resto del elenco.

También te puede interesar: Sacha Baron Cohen se hace pasar por un cantante de country racista

"Pero no en términos de la experiencia y las personas involucradas porque todos fueron geniales", dijo. “Las amistades que formé son las que tendré por el resto de mi vida. Tuve una gran experiencia con estas otras actrices, que son seres humanos extraordinarios. Y no podría pedir un mejor colaborador que [el escritor y director] Tate Taylor”.