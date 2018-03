Viola Davis cuenta su emotiva historia en programa de TV

CIUDAD DE MÉXICO.- Una entrevista íntima y llena de emociones con la actriz y cantante Viola Davis es lo que ofrecerá el conductor James Lipton dentro de la emisión Inside the Actors Studio, que se estrenará este martes por el canal de paga Film & Arts. A lo largo del programa, Davis cuenta su historia, desde sus empobrecidos comienzos en los que su familia debió recurrir a la asistencia del Estado, pasando por su educación en el conservatorio Juilliard, hasta llegar a su primer galardón en los Tony por su interpretación de Tonya, en el Rey Hedley II. Su innovadora interpretación de Annalize Keating en la serie de televisión How to get away with murder también le valió un Emmy, convirtiéndola en la primera mujer afroamericana en ganar la categoría de Actriz Protagónica de Serie Dramática en 2015. En este episodio, los espectadores son testigos cómo la actriz se desafía a sí misma en cada personaje que encarna, muchos de los cuales escapan y contrarrestan los estereotipos de Hollywood.

