Vin Diesel, estrella de Fast & Furious, lanza su primera CANCIÓN ¡Escuchala aquí!

Vin Diesel, estrella de Fast & Furious, lanza su primera CANCIÓN "Feel Like I Do"

La estrella de Fast & Furious, Vin Diesel, es oficialmente un artista de grabación musical. Diesel acaba de debutar con su primer sencillo, "Feel Like I Do", mientras aparecía en The Kelly Clarkson Show hoy, ¡y ahora podrás escucharlo!

La canción es una colaboración entre Vin Diesel y el DJ y compositor noruego Kygo, es producida por Petey Martin y se publica a través de Palm Tree Records de Kygo.

El sencillo es un himno de techno-bop algo ligero, que utiliza gravemente la firma de Vin Diesel. Dependerá de los oyentes decidir si la voz del actor Vin Diesel en la pista es una distracción o una combinación perfecta.

Vin Diesel anunció su canción en Instagram

El maestro del marketing en redes sociales, y estrella de Fast & Furious, Vin Diesel comenzó a promocionar el debut de su nueva música con esta publicación en su Instagram:

"Durante tanto tiempo, he prometido lanzar música ... alentado por ustedes, para salir de mi zona de confort. Gracias por creer en mí. Como siempre, espero que se sientan orgullosos". Siguió con una imagen de la portada del sencillo "Feel Like I Do".

Al debutar "Feel Like I Do" en The Kelly Clarkson Show, Vin Diesel compartió un mensaje en video con los fans. En él, Vin declaró que normalmente estaría ocupado haciendo películas, pero con el coronavirus se retrasó su nueva película Fast & Furious F9 hasta 2021, tuvo que "tener otra salida creativa, otra forma de mostrarte o compartir contigo mi corazón".

Él le da crédito a Kygo por ser uno de los primeros en la industria de la música en creer en él.

Diesel ciertamente tiene tiempo de inactividad para llenar en este momento: como se dijo, se suponía que su próxima entrega de Fast & Furious, F9, llegaría a los cines y comenzaría el verano de 2020, pero Universal Pictures decidió desde el principio que la pandemia de coronavirus era suficiente para justificar la eliminación de la película.

Ese retraso no es solo un problema para F9 (que ya había lanzado una campaña de marketing completa antes de retrasarse): también es un problema para las próximas películas de Fast & Furious. Se supone que Fast and Furious 10 es la última entrega de la serie principal y se suponía que se lanzaría en abril de 2021. Obviamente, esa línea de tiempo ha tenido que cambiar por completo.

Entonces, hasta que las cámaras puedan comenzar a grabar en Fast and Furious 10, parece que Vin Diesel tendrá algunas canciones para cantar, para pasar el tiempo. F9 ahora está programado para llegar a los cines el 2 de abril de 2021.