Vin Diesel deja ver su “cuerpo de papá” en plenas vacaciones con Zoe Saldana 

Vin Diesel siempre ha mostrado un cuerpo escultural, pero ahora, se está tomando un respiro para vacacionar y fotos mostraron que dejó al descubierto algunos kilos de más, algo que ha sorprendido a todos sus fans, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que este guapo actor y estrella de las películas de Rápidos y Furiosos se ha hecho viral por su descuidada silueta.

Anteriormente te contamos que Vin reveló por qué se peleó con Dwayne; sin embargo, ahora te hablaremos de sus fotos que se hicieron muy populares en las redes sociales y que dejaron a todos impactados.

El cuerpo de papá de Vin Diesel

Foto: digichat.info

El actor está de vacaciones en Italia, y el pasado 4 de septiembre se le pudo ver en un bote navegando junto a sus hijos y su novia Paloma Jiménez, pero eso no es todo, también iban acompañados de Zoe Saldana y Marco Prego, su esposo, quienes disfrutaban del paseo sin darse cuenta de los paparazzis.

Así es, los famosos fueron captados en fotos, y aunque no se alcanzó a ver perfectamente a todos, Vin fue el mejor fotografiado por el lente, aunque, no le fue también en está ocasión al posar ante las cámaras, ya que, se le vio notablemente fuera de forma, pues, a sus 54 años de edad aseguran que mostró a todo color su “cuerpo de papá”, y es que no solo se le vió sin camisa, sino que se notó su panza, una que pocos habían conocido, ¡impactante!

¿Qué opina Vin sobre su “cuerpo de papá”?

Vin. Foto: pagesix.com

Diesel ya había revelado en algunas entrevistas anteriores que cuando no está trabajando o filmando procura no tener una alimentación tan estricta, y en un ocasión dijo al Daily Mail que le es fácil ignorar los comentarios negativos sobre su físico porque durante años ha recibido millones de elogios por su buena figura, pues, destacó:

“He tenido el mejor cuerpo en la ciudad de Nueva York durante décadas.”

Además, también dijo a la revista Complex:

“Es como si el cuerpo de papá se volviera viral. ¿Cómo realmente?”

Y explicó:

“Quiero decir, a) no tengo que estar frente a la cámara por un par de meses y b) realmente soy papá.”

Con información de infobae.com