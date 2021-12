Vin Diesel dedica tierno mensaje a Paul Walker tras 8 años de su muerte

Vin Diesel y Paul Walker siempre fueron cercanos, y el productor de Rápido y Furioso siempre lo ha dejado claro, para él, ellos eran hermanos y tras su muerte se ha encargado de inmortalizar sus mejores momentos, ahora, así festejó su reciente octavo aniversario luctuoso, ¡te enternecerá el corazón!

En La Verdad Noticias te revelamos que Walker falleció un 30 de noviembre de 2013 tras un terrible accidente automovilístico.

Anteriormente te contamos que Vin reveló por qué se peleó con Dwayne; sin embargo, ahora te compartiremos el emotivo mensaje que dio para recordar a su entrañable amigo Paul tras 8 años de su muerte.

Mensaje de Vin Diesel a Paul Walker en su 8° aniversario luctuoso

Publicación de Vin. Foto: Instagram vindiesel

Fue por medio de su cuenta oficial en Instagram que el actor realizó una publicación donde compartió una foto de la hija de Walker, quien se casó recientemente y a quien acompañó hasta el altar, ella posa junto a la hija de Vin, ya que fue su dama de honor en la boda.

Esta increíble imagen llegó con un texto que enamoró a todos, pues las palabras de Diesel son simplemente ¡hermosas!, aquí las dejamos traducidas para ti:

Hay mucho que contarte, puedo recordar ese día cuando tú y yo estábamos filmando esa escena F4 donde estábamos comiendo comida china y tuvimos una escena de combate entre hermanos que terminó en que dijeras 'Letty solo quería que volvieras a casa Dom ... 'Cuando terminamos de filmar ese día, entraste en mi tráiler y me preguntaste, ¿qué tienes en mente?’ Siempre sabías cuando algo estaba en mi mente. Ja ja. Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital al que me dirigía después del trabajo. Nunca olvidaré lo que me dijiste que muchos tipos duros te dirán que esperes fuera de la sala de partos, pero eso está mal. Entra allí, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida.

Han pasado ocho años hoy y no pasa un día sin que no refleje la hermandad que tuvimos la suerte de tener ... pero lo sabes. Las tragedias de la vida siempre van seguidas de las bendiciones de la vida si te mantienes abierto y tienes fe. Mira esta foto Paula, te hará sonreír. El mismo ángel para el que me ayudaste a prepararme de la manera más hermosa con tus consejos fraternales es el mismo ángel que la preciosa Meadow pidió para ser su Dama de Honor.

¿Cuántos años tenía cuando murió Paul Walker?

Paul. Foto: antena3.com

El actor estadounidense tenía 40 años cuando falleció, pues nació el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California y murió el 30 de noviembre de 2013 en Valencia, Santa Clarita, California, Estados Unidos.

