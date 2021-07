Vin Diesel confirma guión terminado de "Riddick 4"; se filmará en Australia.

Vin Diesel dijo que el guión de "Riddick 4: Furya" está terminado y que el rodaje se llevará a cabo en Australia. Diesel es una estrella de acción que se ha hecho más conocida por su papel de Dominic Toretto en la franquicia Rápido & Furioso.

Sin embargo, uno de sus papeles más importantes en la cultura pop lo ha involucrado prestando su voz al Guardian of Galaxy creado por CGI, Groot, del Marvel Cinematic Universe (MCU). Si bien ha pasado bastante tiempo desde la última entrega de la serie, también interpretó al antihéroe, Riddick, en "The Chronicles of Riddick".

Esta franquicia de acción de ciencia ficción comenzó en 2000 con Pitch Black, que se desarrolla en el siglo 28 y ve a un barco terminar en un planeta infestado de monstruos que solo cazan de noche. Pronto descubren que está a punto de comenzar un eclipse de un mes. La película protagonizada por Vin Diesel finalmente generó dos secuelas, una película animada, dos videojuegos y dos novelizaciones.

¿Quién dirigirá a Vin Diesel en Riddick 4?

Ha habido circulación de información sobre una cuarta película en los últimos años. David Twohy (Pitch Black) dirigirá un guión que escribió junto a Jim y Ken Wheat. La trama sigue a Riddick mientras descubre su planeta natal, pero ahora debe enfrentarse a los horrores que le esperan allí.

Games Radar entrevistó a Diesel para hablar sobre Rápidos y Furiosos 9, pero aun así logró obtener información sobre Riddick 4: Furya de él. Confirmó que el guión está terminado y expresó su satisfacción con el producto finalizado. Diesel dijo que el plan es filmar en Australia.

"David Twohy, escribió un gran guión. Es solo una cuestión de tiempo cuando tengamos la oportunidad de filmar eso. Pero creo que estamos filmando eso en Australia. Y sería el cuarto capítulo de esa serie, lo que sería increíble... el guión [de la película] ya está escrito. Así que es seguro decir que nos estamos moviendo hacia la filmación del cuarto capítulo de Riddick".

¿Cuántos proyectos tiene Vin Diesel en camino?

Vin Diesel tiene muchos proyectos en camino, incluso excluyendo a Riddick 4: Furya. F9 está demostrando ser increíblemente saludable en taquilla. Mientras tanto, se espera que protagonice Avatar 2, expresando una serie animada de ARK y prestando su voz como Groot para The Guardians of the Galaxy Holiday Special y Guardians of the Galaxy Vol. 3.

La primera entrada de la franquicia Chronicles of Riddick sigue siendo un clásico de culto. Ver a Vin Diesel regresar a ese papel sería una buena separación de la saga "Rápidos y Furiosos" para él, a pesar de que se supone que habrá dos entradas más programadas para filmar una tras otra.

Si bien los detalles sobre Riddick 4: Furya aún son un poco escasos, Vin Diesel asegura que ahora se confirma que el guión está completo, junto con un lugar de filmación. También se habla de otro videojuego de Riddick que se lanzará.

