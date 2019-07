Vin Diesel: Celebramos su cumpleaños recordando sus mejores papeles

Mark Sinclair Vincent, mejor conocido como ‘Vin Diesel’ es uno de los actores más reconocidos y exitosos de Hollywood, pues a lo largo de casi 20 años de carrera ha interpretado a algunos de los personajes más entrañables del cine.

El día de hoy el famoso actor cumple 52 años y en LA VERDAD lo celebraremos llevándote a recordar a sus personajes más icónicos, los cuales han marcado la historia del mundo del cine de acción.

Antes que nada, mencionaremos que Vin Diesel se inició en el mundo del cine en la década de los 90’s donde se desempeñó como director y guionista, con la influencia de Sidney Lumet. Su primer trabajo fue en 1994 con el corto ‘Multi-facial’.

Tras el gran éxito que obtuvo, optó por iniciar su carrera como actor, y en el año 1997 tuvo su primer papel destacado como ‘Rick’ en la cinta Strays, lo que hizo despegar su carrera por los cielos.

Saving Private Ryan (1998)

Una de las cintas bélicas más famosas de Hollywood, ‘Salvando al soldado Ryan’ le dio a Vin Diesel el empuje que necesitaba para fortalecer su carrera, pues su papel como el Soldado Adrián Caparzo fue todo un éxito.

The iron giant (1999)

Además de su talento en la pantalla, también es un popular actor de doblaje, pues el le dio la voz al mismísimo gigante de hierro en esta emotiva película animada, lo que le hizo ampliar su público, ya que ahora incluso los niños eran sus fans.

Pitch Black (2000)

La cinta que le dio uno de sus mejores papeles como Richard B. Riddick, la cual fue tan exitosa que obtuvo su propia trilogía, teniendo su continuación con ‘Las crónicas de Riddick’ y ‘Las crónicas de Riddick: furia negra’, ambas en el año 2004.

Fast and furious (2001)

Rápido y furioso, probablemente su franquicia más exitosa y la que le dio fama mundial, pues su personaje ‘Dominic Toretto’ ya es reconocido en todo el planeta y es su saga más larga, con 8 películas y la novena llegará en el año 2020, además tuvo un cameo en 'Fast & Furious: Tokyo Drift'.

xXx (2002)

Otra de sus mejores cintas de acción, en esta película Vin Diesel demostró que es un hombre de acción en toda la extensión de la palabra, pues su personaje ‘Xander Cage’ era el mejor elemento de una poderosa asociación.

Por razones personales, Vin Diesel no regresó en la secuela de la cinta, por lo que fue reemplazado por el rapero y actor Ice Cube, aunque tras la demanda de los fans volvió en 2017 con ‘xXx: The return of Xander Cage’.

The pacifier (2005)

Nuevamente Vin Diesel vuelve a conquistar al público infantil con ‘Niñera a prueba de balas’ la comedia de Disney donde le dio vida al ‘Teniente Shane Wolfe’ y tenia una misión de cuidar a unos niños amenazados por un cuerpo militar para robar el trabajo de su padre.

Guardians of the Galaxy (2004)

Uno de sus proyectos más recientes, en esta cinta de Marvel, Vin Diesel nuevamente vuelve a incursionar en el mundo del doblaje, pues le dio la voz a ‘Groot’ además de ser el encargado del desarrollo de movimiento del personaje.

Datos curiosos

Vin Diesel nunca abandonó su pasión por la dirección y guionismo, pues fundó sus propia empresa de producción cinematográfica llamada ‘One Race Films’ además de ‘Racetrack Registros’ y la empresa de videojuegos ‘Tigon Studios’.

Vin Diesel viene de una familia con 3 hermanos, de los cuales Paul es su mellizo, y tiene dos medios hermanos por parte de su madre: Tim y Samantha.

En el año 2001 tuvo una fugaz relación con la actriz Michelle Rodríguez, con la que compartió reparto en The Fast and the Furious y quien era su pareja, ya que la actriz es quien le dio vida a ‘Letty’, el único amor de Toretto.

