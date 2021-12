Villancicos navideños de Ariana Grande conquistan las plataforma musicales

La cantante conquistó con sus villancicos.

Los villancicos clásicos como el Burrito Sabanero y Los Peces en el Río han quedado atrás, pues artistas de nuevas generaciones como Ariana Grande se están imponiendo con sus propias versiones de estos temas musicales que no pueden faltar en Navidad.

Como cada año, los artistas sacan su lado navideño para deleitar a su público con nuevas versiones y ritmos poco a poco están dejando en el olvido a los tintineos y clásicos cascabeles.

Este 2021, cantantes de talla mundial como Taylor Swift, Camila Cabello, Elton John y Ed Sheeran y la intérprete de ‘Thank U, Next’ sorprendieron con su villancicos, mismos que están resonando en todas las plataformas musicales y de los cuales te hablaremos en esta ocasión en La Verdad Noticias.

Villancicos de Ariana Grande

Grande unió su voz al de Jimmy Fallon y Megan Thee Stallion para interpretar el villancico It Was A... (Masked Christimas) en donde además sorprendieron con imágenes relacionadas a la pandemia del COVID-19 que aún continúa y hasta pusieron un punto de realismo entre copos de nieve y chimeneas.

Pero no fue el único tema que la cantante interpretó con motivo de la Navidad, ya que recientemente Grande y Kelly Clarkson deleitaron al público al entonar el tema 'Santa can't you hear' me durante una emisión de NBC.

Otro de los temas que cautivaron al público fue Merry Christmas de Elton John y Ed Sheeran, en el que además el británico sorprendió al portar una pijama de elfo al momento de cantar junto a Sheeran.

¿Cuál es la canción más escuchada de Ariana Grande?

La cantante está conquistando todas la plataformas musicales.

El sencillo “Side To Side” del álbum “Dangerous Woman” del 2016 continúa en el primer lugar de las canciones más escuchadas de la cantante Ariana Grande Butera de 28 años de edad, en la plataforma de YouTube.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!