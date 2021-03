Vikings: ¿Qué personaje de la serie era el mejor peleando, según los fans?

¡ALERTA! Este artículo contiene spoilers de Vikings (Vikingos). Sin duda, la dramática serie del canal History, Vikings, será recordada por muchas cosas: águilas de sangre, doncellas escudo y, quizás sobre todo, las batallas épicas. Nuestros protagonistas nórdicos se involucraron en escaramuzas de todo tipo durante las seis temporadas del programa. Ya sea que estuvieran participando en brutales duelos uno contra uno o en batallas masivas con los rusos o ingleses, muchos de los personajes del programa tuvieron la oportunidad de demostrar su valía como guerreros o morir en el intento.

La serie abarcó varias generaciones y contó con decenas y decenas de personajes. El alcance de todo esto despertó la curiosidad de un fan sobre dónde se encuentra la opinión popular ahora que la historia de Vikings ha llegado a su fin. El usuario de Reddit Rednalyb se dirigió al subreddit de la serie para iniciar un hilo que planteaba la pregunta: "Ahora que el show ha terminado. ¿Quién crees que fue el mejor luchador del programa?"

Hubo un puñado de sugerencias, con personajes como la doncella escudo Lagertha (Katheryn Winnick), el aventurero Ubbe (Jordan Patrick Smith) y el guerrero de oración el obispo Heahmund (Jonathan Rhys Meyers) recibiendo el amor de los fanáticos. Sin embargo, para aquellos que expresaron sus opiniones en el hilo, hubo algunos personajes que claramente se destacaron por encima del resto, y aquí en La Verdad Noticias te presentaremos los nombres de los personajes que más se mencionaron.

Hvitserk es una luchador subestimado en Vikings

El personaje de Hvitserk sorprendió a múltiples fans de la serie con sus habilidades en los enfrentamientos/Foto: Showbiz Cheat Sheet

Si bien puede haber algunas opciones que se le ocurran de inmediato cuando se habla de quién fue el mejor luchador en la historia de los Vikingos, Rednalyb comenzó ofreciendo su propia selección poco convencional. En su publicación introductoria en el hilo, escribieron: "Personalmente, después de lo que vimos en el episodio 06x20, creo que Hvitserk podría ser el mejor, pero ese soy solo es mi pensamiento".

Si bien Hvitserk (Marco Ilso) puede no ser el más popular de los hijos de Ragnar, pero Rednalyb no fue la única persona que vio algo especial en sus habilidades de combate. El usuario Environmental_Run634 escribió: "Hvitserk, que puede no ser una opinión popular. Parecía ser un luchador increíble al final". Y Janzo543 también estuvo de acuerdo. Dijeron: "Estoy de acuerdo en que Hvitserk está bastante subestimado, pero cuando está en batalla, lo siento por sus enemigos jajaja".

Si bien no recibió suficientes menciones para asegurarle el mejor estatus de todos los tiempos, sin embargo tuvo una gran actuación. Como señaló el usuario Rastagaryenxx, "Hvitserk es una maldita 'bestia". Por lo tanto, este personaje ingresa entre las opciones del que mejores peleas dió en la serie.

Algunos fans creen que Bjorn es el mejor peleador de Vikings

Bjorn es considerado por la audiencias de "Vikingos" como el mejor peleando, aunque no todo están de acuerdo/Foto: New Cine

Cuando los espectadores conocieron por primera vez al hijo mayor de Ragnar, Bjorn (Nathan O'Toole), todavía era un niño y apenas comenzaba a aprender las costumbres del guerrero. Sin embargo, a medida que avanzaba el programa, lo vimos crecer y ganarse su apodo nacido en la batalla, Bjorn Ironside (Alexander Ludwig). Para varios comentaristas, los logros de toda la vida de Bjorn lo convirtieron en una opción obvia para el guerrero más grande que jamás haya visto el programa.

El usuario LibertyDay preguntó a sus compañeros fanáticos de la serie Vikings: "¿Cómo es alguien que no sea Bjorn? ¿Literalmente ironside? Protegido por los mismos dioses". También argumentaron que a pesar de que murió en la batalla durante la última temporada del programa, su muerte "se sintió más como el destino que como una pérdida real". Por otra parte, el usuario Thewave8080 mencionó otro punto importante. Las credenciales de guerrero de Bjorn no se limitan a conflictos humanos contra humanos. Escribieron: "Bjorn mató a un oso grizzly con sus propias manos". ¡Eso es bastante difícil de discutir!

Para el usuario devonmoney14, elegir solo un guerrero fue una decisión demasiado difícil. Al final, declararon: "[Está] cerca entre Bjorn y Rollo en su mejor momento". Y no estaban solos en esa evaluación. Si bien Bjorn recibió muchos agradecimientos de los fanáticos, no superó las menciones que recibieron de su padre y su tío.

Los hermanos Ragnar y Rollo son los mejores peleando en Vikings

Ragnar y Rollo en Vikingos lograron destacar, superando a otros importantes guerreros de la historia/Foto: IGN Latinoamérica

Cuando se trataba de seleccionar quién pensaban que era el mejor luchador de Vikings, muchos comentaristas tuvieron que dar apoyo a los hermanos que comenzaron todo. El primer episodio de Vikings comenzó con Ragnar y Rollo (Clive Standen) en el campo de batalla, e incluso después de que se introdujeron docenas de guerreros adicionales en la serie, es difícil vencer a los originales. Los hermanos estuvieron básicamente codo a codo en las respuestas de los fans.

El usuario KingOfNorthmenRagnar le dio a Ragnar la ventaja, pero sintió que los dos estaban en una liga propia. Escribieron: "Mucha gente piensa que es Rollo y no hay nada de malo, estaban bastante cerca, pero yo iría con Ragnar porque tenía más precisión y habilidad al pelear". El usuario GhostShadow4243 también votó por Ragnar. Argumentaron: "La lucha de Ragnar durante todas las temporadas en las que estuvo fue tan limpia y puede que no haya tenido los mejores planes, pero era un luchador loco ...". Muchos otros comentaristas se unieron a Rollo.

El usuario LadyandtheRex escribió: "Me encantó Rollo en la batalla", mientras que lilacteardrop declaró: "Rollo era un ser humano terrible, pero era un buen luchador". En el espíritu del amor fraternal y la camaradería, lo llamaremos empate. Ragnar y Rollo han sido coronados como la elección de los fanáticos para los mejores en la pelea que han aparecido en la pantalla de Vikings. Eso es hasta que echemos un vistazo a lo que la nueva producción Vikings: Valhalla tiene para ofrecer. La famosa serie de History está disponible en Netflix para ser transmitida ahora mismo. Para ti, ¿Qué personaje consideras que es el mejor en la batalla?

