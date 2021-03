Kimberly Loaiza es una reconocida youtuber, influencer, cantante y empresaria mexicana que saltó a la fama gracias a los videos que comparte en su canal de YouTube, mismos que le han ayudado a ganarse el cariño de millones de fanáticos en México y gran parte de Latinoamérica.

Los videos de Kimbely Loaiza en YouTube se caracterizan por ser de un contenido muy variado, pues en ellos podemos ver a la influencer de hoy 23 años de edad protagonizar divertidos retos, realizar dinámicas con sus fans y pequeños videoblogs donde platica acerca de su vida profesional y de los momentos que vive al lado de su familia y amigos

La “Lindura mayor” creó su canal de YouTube un 15 de noviembre de 2016 pero fue hasta el 2 de diciembre que publicó su primer video titulado ‘MI PRIMER VIDEO / Kimberly Loaiza’, el cual ya supera las 14 millones de visitas dentro de la plataforma. Este clip, con duración de 1:18 segundos, da una pequeña introducción a lo que se podrá ver en los videos de Kimberly Loaiza.

Hasta el momento, los videos de Kimberly Loaiza son 159 en su canal oficial de YouTube, los cuales han sido reproducidos más de 2.605.267.313 veces. De igual forma, los videos de Kimberly Loaiza han logrado posicionarla como la latina más seguida de dicha plataforma al contar con más de 29.5 millones de suscriptores, cifra que aumenta cada día.

Por otro lado, y según información del portal de estadísticas Statmash proporcionada en noviembre del 2020, la youtuber recibe un aproximado de 39 millones de visitas al mes, cifra que le genera una ganancia de 700 mil pesos mexicanos por cada video que publica en su canal de YouTube, mientras que su patrimonio neto equivale a los 76 millones de pesos.

Videos de Kimberly Loaiza con más vistas

Se sabe que los videos de Kimberly Loaiza son del gusto de la gente por el carisma y sencillez que derrocha la influencer ante la cámara al momento de hablar sobre su vida profesional y privada. Además, varios de ellos suelen ser entretenidos por los divertidos retos y bromas pesadas que realiza.

Dentro de los 159 videos de Kimberly Loaiza con más vistas que se encuentran en su canal destaca el Roast Yourself que realizó junto a JD Pantoja hace tres años, pues este se posiciona como el video más visto de la “Lindura mayor” al contar hasta el momento con más de 136.443.753 reproducciones.

Otros videos que destacan por tener un gran número de vistas en la plataforma de YouTube son:

‘MÁS’ / VIDEO MUSICAL - 77 millones de visitas.

‘24 HORAS SIENDO MAMÁ DE GEMELOS’ / VLOG - 55 millones de visitas.

'COMIENDO UNA SEMANA CON SOLO 25 PESOS' / VLOG - 52 millones de visitas.

‘PRIMERA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE KIMA’ / VLOG - 44 millones de visitas.

‘REACCIONANDO AL ROAST DE KENIA OS’ / VLOG - 43 millones de visitas.

Videos de Kimberly Loaiza Bromas

Tal y como te mencionamos anteriormente, uno de los videos de Kimberly Loaiza que más gustan a la gente son aquellos en donde realizaba divertidas bromas a sus amigos, pero sin duda los más populares son aquellos en donde la víctima es JD Pantoja, su ahora esposo y padre de sus dos hijos: Kima Sofía y Juan de Dios Jr.

La broma más popular de la “Lindura mayor” consiste en que la youtuber le dice a JD Pantoja que está embarazada de otro hombre por medio de un mensaje de WhatsApp, esto a través de la letra de la canción de ‘Chica Embarazada’ de Gloria Trevi. Ante dicha revelación, el también cantante acude a su casa para reclamarle, pero ella le dice que era una broma para su canal de YouTube.

Otros videos de Kimberly Loaiza bromas que destacan por tener un gran número de vistas en la plataforma son:

BROMA MUY PESADA A JUAN DE DIOS PANTOJA - 32 millones de visitas.

ESTOY EMBARAZADA DE NUEVO - 29 millones de visitas.

Videos de Kimberly Loaiza 24 horas

Los videos de Kimberly Loaiza 24 horas son otros de los más populares entre sus fanáticos, pues en ellos se puede observar a la youtuber compartir lo que ocurre en su vida durante un día. Cabe destacar que este tipo de videos son un poco más extensos que los que ella acostumbra compartir en su canal, pero sorprendentemente son unos de los más vistos.

El más popular de ellos se titula ‘24 HORAS SIENDO MAMÁ DE GEMELOS (ME VOLVÍ LOCA)’ y hasta el momento cuenta con más de 55 millones de reproducciones en YouTube. En él, se puede observar cómo la “Lindura mayor” convive con sus primos gemelos durante 24 horas. Como dato curioso, este video lo iba a realizar junto con JD Pantoja, pero al final él no se animó.

Roast Yourself Challenge

Loaiza, JD Pantoja y el Team Fénix causaron gran polémica en las redes sociales con su Roast Yourself Challenge.

Uno de los videos de Kimberly Loaiza en YouTube es, sin duda, el Roast Yourself Challenge, un popular reto que surgió entre los creadores de contenido, el cual consistía en componer una canción con todas las críticas e insultos que reciben en redes sociales por parte de sus haters.

En el caso de la youtuber, ella decidió hacer el Roast Yourself Challenge usando la pista de la canción Worth It del grupo Fifth Harmony. La canción habla acerca de las duras críticas que ella y JD Pantoja reciben en redes sociales, motivo por el cual también aparece en el video musical. Cabe destacar que este es el video más visto de la "Lindura mayor" en YouTube.

Tres años más tarde, Loaiza, Pantoja y el Team Fenix lanzan un nuevo Roast Yourself Challenge, mismo que causó gran controversia en las redes sociales, pues se cree que está dedicado a la influencer Lizbeth Rodríguez y a la popular empresa Badabun.

Videos de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Los videos de Kimberly Loaiza y JD Pantoja son uno de las más populares entre su séquito de seguidores.

JD Pantoja, al igual que Kimberly, cobró relevancia en las redes sociales mexicanas como creador de contenidos en YouTube, sin embargo, el ahora esposo de la “Lindura mayor” decidió seguir su sueño como cantante y poner en pausa indefinida su carrera como youtuber.

A pesar de ello, los videos de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja siguen siendo uno de los favoritos del público, pues a través de ellos solían presumir su amor sin pena alguna. Además, la pareja cuenta con un canal llamado JukiLop, en el cual comparten clips de ellos dos disfrutando de su romance, así como los momentos que viven junto a su familia y amigos.

Sin embargo, la pareja de youtubers también ha destacado por protagonizar un sinfín de escándalos en las redes sociales, es por ello que no sorprende que los dos utilicen la plataforma para hablar al respecto con sus fieles fanáticos en controversiales videos.

Videos de Kimberly Loaiza con Kima

No cabe duda que Kima, la primera hija de la youtuber y cantante con el intérprete de "Santa Paloma", ha sabido ganarse el cariño de millones de fanáticos con su carisma, pues es bien sabido que sus famosos padres trataron de documentar en video la llegada de la pequeña a sus vidas. Por tal motivo no sorprende que un clip protagonizado por ella figure en la lista de los más vistos de YouTube.

Desde presumir los juguetes que posee, las vacaciones que realizan al extranjero o hasta un simple día en familia, los videos de Kimberly Loaiza con Kima causan gran sensación entre los fanáticos y para prueba de ello tenemos el que la youtuber compartió en agosto del 2020 para mostrar cómo celebraron el primer cumpleaños de su hija.

Este es uno de los videos de Kimberly Loaiza más populares y está titulado ‘PRIMERA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE KIMA’; se ubica como el quinto más visto de la "Lindura mayor" en YouTube. En él se aprecia la espectacular fiesta que sus famosos padres realizaron para celebrar su primer año de vida y cuya temática estaba inspirada en la princesa de Disney, Blancanieves.

Video de Kimberly Loaiza embarazada

Los videos de Kimberly Loaiza estando embarazada son los favoritos de los fans.

Tal y como te mencionamos anteriormente, la “Lindura mayor” ha tratado de crear un vínculo muy cercano con todos sus fanáticos y para prueba de ello tenemos el hecho de que ha sido transparente en lo que respecta a su vida privada. Tal es el caso de su primer embarazo, el cual sus seguidores pudieron seguir paso a paso durante esta hermosa etapa en la vida de la influencer.

No se puede negar que los videos de Kimberly Loaiza embarazada son los favoritos de millones de fanáticos, quienes quedaron sorprendidos ante el hecho de que a pesar de estar a la espera de su primera hija, ella nunca dejó de grabar contenido. Lamentablemente, fue en esta etapa de su vida donde más críticas recibió, esto a causa de su apariencia física.

Dicha situación obligó a que JukiLop mantuviera en secreto su segundo embarazo, pues este fue revelado hasta que la youtuber tuvo un periodo de gestación bastante avanzado, mismo que sería imposible ocultar ante el lente de la cámara. La decisión de la pareja fue respetada por los fanáticos, quienes han salido a defenderla de las horribles críticas que ella recibe en Internet.

Videos de Kimberly Loaiza 2019

Los videos de Kimberly Loaiza que publicó en 2019 muestran cómo fue su ascenso a la fama.

A continuación te presentamos el top 5 de los videos de Kimberly Loaiza 2019:

1. ‘FIESTA DE REVELACIÓN’ - 40 millones de reproducciones.

En este video, la cantante de "No seas celoso" con su esposo le revelan a sus seguidores cuál es el sexo de su primer bebé. Dicho clip ya supera las 40 millones de visitas en la plataforma y sin duda, el momento más emotivo es cuando el youtuber llora al saber que será padre de una niña: la pequeña Kima Sofía.

2. ‘ESTOY EMBARAZADA DE NUEVO (NO LO QUIERO TENER) BROMA PESADA A MI NOVIO’ - 29 millones de reproducciones.

Este es uno de los videos de Kimberly Loaiza en los que le juega una broma pesada a su esposo, pues a tan solo dos meses de haber tenido a su hija le dice que se encuentra nuevamente embarazada, por lo que ella decide abortar, pero el youtuber se opone. Esta broma ya supera los 29 millones de visitas en la plataforma.

3. ‘MI RUTINA DE NOCHE’ - 28 millones de reproducciones.

La "Lindura mayor” sorprende a sus seguidores al presumir cómo es la rutina que sigue todos los días por la noche, pero quien se roba la atención es la pequeña Kima, quien en aquella época apenas tenía unos cuantos meses de nacida. Este video ya cuenta con más de 28 millones de reproducciones.

4. ‘PRIMERAS VACACIONES EN FAMILIA’ - 26 millones de reproducciones.

JukiLop presume sus primeras vacaciones con Kima Sofía, a quien llevan a conocer la ciudad de París. En dicho video también se muestra la convivencia de la pareja con su grupo de amigos y los diversos compromisos de la “Lindura mayor” en aquel mágico sitio. Hasta el momento, este clip cuenta con más de 26 millones de reproducciones.

5. ‘BABY SHOWER DE KIMA’ - 25 millones de reproducciones.

Como su nombre lo indica, los influencers compartieron con sus fanáticos el espectacular festejo de Baby Shower que realizaron en Culiacán, Sinaloa. De igual forma, se muestran los preparativos del evento y los múltiples regalos que recibió su primogénita en esta fecha. Con 25 millones de visitas, este se coloca en el quinto lugar del top 5 de los videos de Kimberly Loaiza más vistos en el 2019.

Videos de Kimberly Loaiza 2020

El 2020 fue el año perfecto para dar a conocer los videos de Kimberly Loaiza.

El año pasado fue uno de los mejores para la “Lindura mayor”, es por ello que aquí te traemos el top 5 de videos de Kimberly Loaiza 2020.

1. ‘PRIMERA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE KIMA’ - 44 millones de reproducciones.

El primer cumpleaños de Kima Sofía fue uno de los festejos más populares de las redes sociales mexicanas, pues además de mostrar la íntima celebración de JukiLop con su familia, también significó ver juntos a Loaiza y Pantoja luego de haber estado separados por culpa de un escándalo. Cuenta con más de 44 millones de reproducciones.

2. ‘24 HORAS SIENDO PAPÁS REALES’ - 40 millones de reproducciones.

En 2018, la pareja de youtubers grabó un video donde simulaban ser padres de unos traviesos gemelos. Ahora, JukiLop presumirá a sus fans cómo es vivir con ellos durante 24 horas, pero cumpliendo con su labor de ser unos adorables padres. Dicho clip ya supera los 40 millones de reproducciones en la plataforma.

3. ‘PASAMOS 24 HORAS EN LA PISCINA’ -25 millones de reproducciones.

La familia Pantoja Loaiza junto a su grupo de amigos pasan 24 horas dentro de una piscina. En el clip es posible apreciar los grandes momentos de diversión que pasaron juntos, además de ver a su pequeña hija disfrutar del agua. Este video ya cuenta con más de 25 millones de reproducciones.

4. ‘NOS CASAMOS’ - 23 millones de reproducciones.

Como su nombre lo indica y para demostrarle a todo mundo que el amor siempre triunfa, JukiLop compartió en este video, mismo que ya supera los 23 millones de vistas, el proceso de su boda por el civil, además del emotivo e íntimo festejo que realizaron con sus familiares y el espectacular regalo que el youtuber le dio a su hermosa esposa.

5 ‘¿A QUIÉN PREFIERE KIMA?’ - 22 millones de reproducciones.

Una vez más, Kimberly y JD hacen parte de su vida privada a sus fieles fanáticos, pues en esta ocasión realizan una serie de preguntas y respuestas relacionadas a su labor de padres. Ahí revelan que la pequeña Kima prefiere estar con su famosa madre. Este video ha logrado superar los 22 millones de visitas en el canal.

Videos de Kimberly Loaiza nuevos

Proximamente conoceremos a Juanito en uno de los videos de Kimberly Loaiza.

El 2021 promete ser un año muy especial para la “Lindura mayor”, no solo por la llegada de su segundo hijo, sino por los futuros proyectos que tiene en puerta, mismos que prometen incrementar su popularidad. Sin embargo y tras haber dado a luz hace apenas un mes, los fans se preguntan sobre los videos de Kimberly Loaiza nuevos.

A pesar de que la youtuber sigue compartiendo videos en su canal oficial, se sabe que ha decidido tomarse un descanso de las redes sociales para que la recuperación de su segundo parto se lleve a cabo de manera satisfactoria. Sin embargo, eso no significa que deje de hacer parte a sus fanáticos de lo que ocurre en su vida privada.

Una de las más grandes incógnitas que existe alrededor de JukiLop es el hecho de que aún no se conoce el rostro de su segundo hijo, pero Kimberly ha prometido a sus fans que hará un video donde lo presente de manera oficial en las redes sociales. Mientras tanto, su último clip muestra la espectacular sorpresa que ella y Pantoja le dieron a su hija Kima.

Videos de Kimberly Loaiza de TikTok

Los videos de Kimberly Loaiza no solo han conquistado YouTube, pues la plataforma de TikTok ha caído rendido ante los encantos de "La lindura mayor".

Por último, debes de saber que YouTube no es la única plataforma donde ella es la reina, pues los videos de Kimberly Loaiza de TikTok se han convertido en el contenido más popular de dicha red social, esto gracias al gran impacto que su nombre tiene entre los cibernautas de México y gran parte de Latinoamérica.

A poco más de un año de su debut en dicha plataforma, ha logrado superar los 38.7 millones de seguidores en TikTok, además de que los videos de Kimberly Loaiza ya superan los 2.1 billones de likes. Dicha cantidad de followers la convierte en la influencer latina más seguida de dicha plataforma.

No se puede negar que Kimberly Loaiza ha logrado convertirse en una de las celebridades más populares del mundo virtual en la actualidad, hazaña que ocurre a cuatro años de haber decidido compartir una parte de su vida en videos para YouTube.

