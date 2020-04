Video revela que Juan de Dios Pantoja podría haber planeado todo su escándalo

Varios usuarios de Tik Tok han filtrado un video de Juan de Dios Pantoja de hace tiempo en donde dice “el día que se filtre mi pack me voy a hacer mas famoso”, lo cual ha levantado las sospechas sobre si el youtuber planeó su reciente escándalo.

"El día que salga un pack mio no me va a dar verguenza, me va a dar alegría porque me voy a hacer más famoso"

"Las chicas lo van a repostear, eso si, con ganas"

¿Juan de Dios planeó todo?

Hace un par de semanas, Juan de Dios y su esposa Kimberly Loaiza fueron tendencia en redes sociales debido a la filtración de varios videos con contenido sexual del youtuber originario de Sinaloa.

Esto no solo creo polémica entre sus seguidores sino que incluso su matrimonio se vino abajo ya que los videos indicarían que Juan de Dios le fue infiel a Kimberly.

Al día siguiente de la filtración del video sexual, Juan de Dios emitió un comunicado en donde aclara que jamás traicionó a su ex pareja pero actualmente no está viviendo con Kimberly por lo que se sospecha que su relación ha terminado.

A pesar de poder observar en sus redes sociales que ya no están compartiendo la misma casa, los internautas se preguntan si todo esto será un plan armado por Juan de Dios para obtener más seguidores y ganancias.

Aquí el VIDEO de Juan de Dios Pantoja:

Sin embargo esto solo son sospechas de los fans debido al video en donde menciona que cuando la gente viera su pack se haría más famoso y popular.