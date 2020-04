Video revela las amenazas de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza

Uno de los puntos importantes en todo el problema que ha involucrado a Juan de Dios Pantoja, es que ejerciere violencia contra Kimberly Loaiza, y que nunca la ha dejado tener sus propias decisiones, ni hacer lo que quiere, por lo que este video de hace un tiempo, podría comprobar que lo que dice Lizbeth Rodríguez es verdad.

Y es que hace unos meses, la madre de Kima y principal afectada en todo esto, quiso hacerle una broma a su pareja, pero le salió mal, pues comenzó a ponerse violento verbalmente y amenazar con irse sin respetar sus decisiones.

En la broma, la youtuber le dice a su novio que se embarazó nuevamente, pero que no lo quiere tener, ante eso, Juan de Dios Pantoja explota, y le comienza echar la culpa de todo, por no cuidarse, y aún así no termina de escuchar lo que Loaiza tiene para decirle, y comienza a amenazarla con dejarla.

Ese video salió hace unos meses, y comenzó a llenarse de comentarios que defendían a la famosa, pues consideran que las reacciones de su pareja fueron violencia psicológica y verbal, haciendo notar que en esa relación ella no tiene voz ni voto, y se hace lo que el youtuber diga.

Mira el vídeo de Kimberly Loaiza

Y es que es las últimas horas, los YouTubers conocidos como Jukilop se han visto en un gran problema, después de que Lizbeth Rodríguez expusiera que ha habido infidelidades en la pareja, pero sobre todo, que dichas infidelidades han sido con menores de edad, fans del youtuber.

De hecho ya hay dos vídeos rondando en internet, en donde se ve a Juan de Dios Pantoja teniendo relaciones sexuales con otras mujeres que no son Kimberly Loaiza, lo que ha desatado la furia de los internautas, quienes le piden a la youtuber que se de cuenta.

Este drama aún sigue dando noticias, y los famosos amenazan con hacer un video en el que explican toda la verdad. Está no sería la primera vez que gracias a Lizbeth Rodríguez se termine una relación de YouTubers, pues como es bien sabido, ella expuso la infidelidad de Luisito comunica a Cynthia la Chule.