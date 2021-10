Video reaviva los rumores sobre la relación de Selena Gomez y Chris Evans

Nuevos rumores de una posible relación entre Selena Gomez y Chris Evans han surgido, pues el actor compartió un video y borró la publicación apenas segundos después que los fans aseguraron que la cantante aparecía en él.

¿Qué está pasando entre Selena y Chris? ¿Están saliendo o no? Esas preguntas han estado dando vueltas en la red durante semanas y con buenas razones. Ha habido una creciente evidencia que aparentemente conecta a la estrella de Only Murders in the Building con el protagonista del Capitán América, pero el dúo aún no se ha pronunciado al respecto.

Si bien los rumores más recientes se han disipado, los fanáticos tienen la esperanza de que Sel y Chris sean la próxima pareja de Hollywood, además ahora los fanáticos aseguran que el actor reveló accidentalmente un video donde ambos aparecen juntos.

En la grabación publicada en la cuenta de Intragram de Chris él aparece en el piano, demostrando sus dotes musicales, y, supuestamente, el reflejo de una mujer que se ve en una esquina es Selena.

¿Selena Gomez y Chris Evans estaban juntos en el video?

Los rumores de citas entre Selena y Chris continúan aumentando. La especulación más reciente llega después de que Capitán América publicó un video de él tocando el piano en Instagram Stories. Un fan hizo zoom en el video y lo volvió a publicar en TikTok con la pregunta: "¿Esa es Selena?". Ellos agregaron, "¿De quién [sic] la morena filmando la esquina inferior derecha Chris?"

Obviamente, Selena y Chris no han comentado si ella está en el video, pero los fanáticos pueden tener algo de razón. La estrella de OMITB debutó recientemente con un corte bob en TikTok , por lo que es consistente con el supuesto reflejo.

¿Quién es el novio de Selena?

La cantante está soltera

Actualmente la cantante está soltera, sin embargo existen fuertes rumores de que Selena Gomez y Chris Evans están saliendo, algo que no ha sido confirmado por ninguna de las dos estrellas.

