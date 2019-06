Video: el retorno de Mick Jagger tras su operación al corazón Si alguien dudaba de la condición de salud de Mick Jagger, tendrán que permanecer en silencio.

Días atrás, el músico volvió a subir a un escenario después de su operación al corazón, meses atrás. En el Solder Field de Chicago, The Rolling Stones retomaron su gira "No Filter, algo que no ocurría cerca de un año.

Los asistentes registraron varios momentos del show, en que se ve a un Jagger totalmente recuperado, llevando a sus compañeros por un viaje de 20 canciones, incluyendo varios clásicos.

Este es el setlist que los Rolling Stones interpretaron:01. 'Street Fightning Man'02. 'Let's Spend the Night Together'03. 'Tumbling Dice'04. 'Sad Sad Sad'05 'You Got Me Rocking'06. 'You Can't Always Get What You Want'07. 'Angie'08. 'Dead Flowers'09. 'Sympathy for the Devil'10. 'Honky Tonk Women'11. 'You Got the Silver'12. 'Before They Make Me Run'13. 'Miss You'14. 'Paint It Black'15. 'Midnight Rambler'16. 'Start Me Up'17. 'Jumpin' Jack Flash'18. 'Brown Sugar'19. 'Gimme Shelter'20. '(I Can't Get No) Satisfaction'

Ricardo D. Pat

