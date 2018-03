Agencias / Diario La Verdad Ciudad de México.-Video de Susana Zabaleta causa polémica entre sus excompañeros de Unicable La conductora de Netas Divinas lamenta que su compañera haya grabado el cómico clip. Un divertido video de Susana Zabaleta confirmó que casi todos los programas de Unicable serían cancelados, pero tal parece que no hay nada escrito, y Gloria Calzada negó todo mostrando su descontento. De hecho, aunque se decía que ‘Netas divinas’ había sobrevivido a la transformación del canal, pero sus conductoras no, Gloria sostuvo que no les han informado si perderán su empleo. “No nos han dicho absolutamente nada. Todo lo que sabemos es lo que todos han especulado”, dijo en el programa Hoy Y aprovechó para criticar el video de Susana:

“Lo que dijo Susana Zabaleta no significa nada para nosotros. Así no se hacen las cosas entre compañeros, lo digo con toda franqueza. Hizo un video que lo vi por equivocación y no es la manera de despedirte”.

Video de Susana Zabaleta causa polémica entre sus excompañeros de Unicable

Te puede interesar

Calzada quiso explicar: “Sé que se están gestando cambios y están buscando tener la mejor decisión para tener los mejores resultados. Información no tenemos, si no se los compartiría muy feliz.[embed]https://youtu.be/z8vrr_cC_v8[/embed]