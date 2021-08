Video de Luisito Comunica desmayándose en Venezuela se hace viral.

Luisito Comunica se desmayó en medio de una ola de fans en Venezuela y las imágenes quedaron captadas en varios videos filmados por sus mismos seguidores.

El youtuber con más suscriptores en México ha sido juzgado en varias ocasiones por no querer tomarse fotos con sus fans y en este video quedó demostrado el motivo.

El popular, Luis Arturo Villar Sudek, no soportó la inmensa ola de fans que se amontonaron para tomarse una fotografía con el influencer y colapsó.

El viajero se desmayó ya que los fans lo sofocaron a pesar que él les había pedido que realizarán una dinámica de uno por uno.

“Vamos a hacer pura foto. No saludos, por favor, porque si no me voy a quedar aquí dos horas. Entonces, pura foto. Sean considerados”, dijo el famoso.