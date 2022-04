Video de Jada Pinkett y Will Smith demuestra que tienen una relación tóxica

La relación de los actores ha dado de qué hablar en los últimos días/Foto: Minuto Neuquén

Jada Pinkett y Will Smith se han convertido desde hace varios años en uno de los matrimonios más polémicos del espectáculo. Y un video que fue grabado en 2019, muestra que desde hace tiempo la relación de los actores posiblemente se ha vuelto tóxica.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Will Smith y Jada Pinkett-Smith crearon controversia después de lo ocurrido en los Premios Oscar 2022. Donde el actor de 53 años de edad, agredió física y verbalmente al comediante Chris Rock, después de que este hizo una broma ofensiva contra Jada de 50 años.

Ante esto, Pinkett “le dió la espalda” a su esposo, declarando que ella nunca estuvo de acuerdo en que Will golpeara a Chris. Sin embargo, esto parece ser solo “la punta del iceberg” en la pareja, que también ha enfrentado otros problemas durante sus más de 20 años de casados.

Video de Jada Pinkett y Will Smith ejerciendo violencia

Los internautas han vuelto viral un video que Jada publicó en 2019 en su cuenta de Instagram. En el clip se puede ver discutiendo a la famosa pareja. Lo “tóxico” del momento es que Pinkett parece estar ejerciendo violencia psicológica contra Smith.

Ya que comienza a grabar la discusión, a pesar de que él le dice que se detenga. Presuntamente el motivo por el que la actriz estaba filmando a su esposo era para hacer una promoción de su programa Red Table Talk. En el video, a Will Smith se le escucha decir “no me utilices como reclamo”, a la vez que le pide a Jada que no lo grabe.

“¿Dirías que Esther ha sido fundamental para que tú y yo redefinamos nuestra relación?”, le pregunta Jada Pinkett. Ella se refiere a la terapeuta Esther Perel, quien participó en varias emisiones del programa Red Table Talk.

El video mostraría que Esther Perel también fue la terapeuta que ayudó a que Pinkett y Smith arreglaran algunos problemas en su relación de pareja. “Yo diría: no empieces a filmarme sin preguntarme si puedes filmarme”, exclamó Will Smith.

“Oh, Dios mío. Esther, ven a ayudarnos de nuevo, por favor. Todavía estoy lidiando con tonterías”, responde Jada a su esposo. Recordemos que la relación de Jada y Will Smith estuvo al borde de su fin en 2020, cuando se reveló que ella le había sido infiel al actor durante varios meses con un joven rapero llamado August Alsina.

¿Cómo se conocieron Will Smith y Jada Pinkett?

En los últimos años, Jada y Will han estado en medio de la polémica por su relación/Foto: Semana

Will y Jada se conocieron después de que ella hiciera una audición para el papel de la novia de Will en The Fresh Prince of Bel-Air. Si bien ella no consiguió el papel, la pareja se llevó bien, a pesar de que Will estaba casado con Sheree Zampino en ese momento, con quien tiene a su hijo Trey.

Los actores se casaron en 1997, cuando Jada Pinkett ya estaba embarazada de su primer hijo en común, Jaden, y su relación con Will Smith se convertiría en la “ideal” para Hollywood.

