Video de Christian Nodal "mentándosela" a Belinda se hace viral

¿Nodal se la mentó a Belinda? circula este video en redes

En las últimas horas ha circulado por redes sociales un video donde se puede ver a Christian Nodal en una fiesta y además de estar cantando, los presentes parecen recordarle a Belinda.

Lo que más desagrado generó entre los internautas es que uno de los presentes insulta a la intérprete de "Sapito", todo ello mientras Nodal cantaba el tema "De los besos que te di".

Aunque ahora Nodal parece estar muy enamorado de Cazzu, lo cierto es que parecería no haber olvidado a Beli, pues su nombre todavía se hace presente en sus fiestas con alcohol.

Gracias a un video difundido por el influencer y creador del 'Chismillenial', Pablo Chagra, pudimos ser testigos de que Nodal parece no haber olvidado a Belinda.

En el clip de apenas un minuto se puede ver al joven intérprete conviviendo con varias personas y cantando a gusto, sin embargo al terminar un sujeto toma el micrófono y se la "menta" a la madre de Belinda.

Aunque Nodal no secunda el insulto tampoco hace por remediar la situación, pues se ve como disfruta el momento y se dibuja una sonrisa en el rostro de aprobación para faltarle el respeto a su ex prometida.

"Se nota que aún no la supera", "No se quien me da mas asco el señor queda bien o el baboso de nodal", "Que se puede esperar de un naco, enano y gato como él. La mamá de Beli tenía toda la razón", "Mientras ella trabajando en sus nuevos proyectos. Le arde más el c*lo a Nodal que por más piedras que lanza, ella ni voltea", se lee en comentarios.

Te dejamos el video en cuestión para que tu mismo opines:

¿Por qué terminaron Christian Nodal y Belinda?

Mucho se dijo en el chisme de la farándula sobre el quiebre de su relación, sin embargo todo parece indicar que se trató de temas de dinero, pues según el intérprete de "Adiós Amor", la cantante le pedía fuertes cantidades para pagar sus lujos y los gastos de su familia, siendo dicha situación lo que terminó por rebasarlo y ponerle punto final.

Mientras tanto Christian Nodal ya tiene incluso nueva conquista con Cazzu y Belinda, aunque no tiene galán, asegura no es necesario para poder ser feliz.

