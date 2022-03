Video de "Californication" de RHCP ahora es un juego y se puede descargar gratis.

El video musical de Red Hot Chili Peppers para "Californication", lanzado en 2000, muestra a los miembros de la banda dentro del mundo CGI de un videojuego en 3D. Ahora, 22 años más tarde, alguien ha creado un videojuego real basado en el video musical.



El juego fue realizado por el desarrollador Miquel Camps Orteza, quien lo subió a la plataforma de juegos indie itch.io. Permite a los jugadores seleccionar a un miembro de los Chili Peppers y luego recopilar logotipos de asteriscos en uno de los siete entornos de California del video. Esto incluye nadar en el océano, hacer snowboard en una montaña, volar junto a rascacielos en una libélula y correr por el bosque Redwood.



La descripción del juego dice: "¿Recuerdas el video 'Califonication' de Red Hot Chili Peppers? ¡Tenía tantas ganas de jugar ese juego! Es 2022 y no he visto a nadie hacer el juego, así que me desafié a mí mismo a crear He seleccionado algunos momentos épicos del video y los he convertido en siete niveles, cada uno con diferentes mecánicas de juego".

Videojuego de los Red Hot Chili Peppers es una realidad

Vale la pena mencionar que cualquiera puede publicar su proyecto en itch.io, por lo que, como con cualquier programa descargado, no hay garantía de que los archivos sean seguros para su computadora, aunque itch.io tiene su propio escáner de virus automático y el sitio web procesa virus e nformes diarios, por lo que generalmente es una plataforma segura.

Miquel Camps Orteza es un desarrollador frecuente y ha subido varios juegos a itch.io. Ahora, gracias a él, los fanáticos de los Red Hot Chili Peppers podrán cumplir uno de los sueños que muchos anhelaban; poder jugar el arcade del mítico video musical de "Californication".

¿Cuándo se lanzó el álbum "Californication"?

“Californication”, lanzado originalmente el 8 de junio de 1999, es el séptimo trabajo de estudio de los Red Hot Chili Peppers que ha despachado hasta ahora más de 15 millones de copias en todo el mundo y es considerado por muchos fanáticos como su mejor álbum de estudio.

Buena parte de su éxito tuvo que ver con el regreso del guitarrista John Frusciante, quien, tras limpiarse de todo tipo de vicios y adicciones, logró con sus guitarras dibujar evocadores ambientes sobre los que construir himnos de estadio tan incontestables como 'Otherside', 'Californication', 'Around the world' o 'Scar Tissue'.

